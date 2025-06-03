İstanbul serbest piyasada dolar 39,1500 liradan, avro 44,7320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,1480 liradan alınan dolar, 39,1500 liradan satılıyor. 44,7300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 44,7320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,1940, avronun satış fiyatı ise 44,8910 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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