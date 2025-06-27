İstanbul serbest piyasada dolar 39,8850 liradan, avro 46,6720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,8830 liradan alınan dolar, 39,8850 liradan satılıyor. 46,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,6720 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,7790, avronun satış fiyatı ise 46,7150 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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