İstanbul serbest piyasada dolar 39,8480 liradan, avro 47,1210 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,8460 liradan alınan dolar, 39,8480 liradan satılıyor. 47,1190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1210 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,8350, avronun satış fiyatı ise 47,0160 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?