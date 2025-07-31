İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

31.07.2025 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5920 lira, avro 46,5610 lira olarak işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5920 liradan, avro 46,5610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,5900 liradan alınan dolar, 40,5920 liradan satılıyor. 46,5590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,5610 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5830, avronun satış fiyatı ise 46,6040 lira olmuştu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Aslanla boğuşan Antalyalı Süleyman, her gece aynı rüyayı görüyor Aslanla boğuşan Antalyalı Süleyman, her gece aynı rüyayı görüyor
Yer: İstanbul Aracından iner inmez saçına yapıştı Yer: İstanbul! Aracından iner inmez saçına yapıştı
Türk işçiler, 8.8’lik deprem anını kaydetti Türk işçiler, 8.8'lik deprem anını kaydetti
Görüntü Türkiye’den Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü Görüntü Türkiye'den! Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
Türkiye’nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
13:58
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
13:51
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
13:51
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
13:29
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:24
Ercan Saatçi’nin acı günü Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
12:54
Bursa’yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı Nedeni herkese ders olacak cinsten
Bursa'yı kül eden alevler bir tek oraya ulaşamadı! Nedeni herkese ders olacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 09:22:29. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.