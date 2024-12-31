İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3350 liradan, avro 36,7640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3330 liradan alınan dolar, 35,3350 liradan satılıyor. 36,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3180 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olmuştu.
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