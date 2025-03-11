İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 36,5750 liradan, avro 39,6710 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5730 liradan alınan dolar, 36,5750 liradan satılıyor. 39,6690 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 39,6710 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 39,6260 lira olmuştu.
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