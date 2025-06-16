İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4420 liradan, avro 45,6490 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 39,4400 liradan alınan dolar, 39,4420 liradan satılıyor. 45,6470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,6490 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 39,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 45,5370 lira olmuştu.
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