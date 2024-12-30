İstanbul serbest piyasada dolar 35,2860 liradan, avro 36,8510 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 35,2840 liradan alınan dolar, 35,2860 liradan satılıyor. 36,8490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8510 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 35,2220 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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