İstanbul serbest piyasada dolar 36,5890 liradan, avro 39,9320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,5870 liradan alınan dolar, 36,5890 liradan satılıyor. 39,9300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 39,9320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 39,8910 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro - Son Dakika
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