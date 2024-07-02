İstanbul'da Limon Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Limon Fiyatları Yükseliyor

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İstanbul'da limon fiyatları son günlerde hızla artış gösteriyor. Limonun tane fiyatı 10 TL'ye kadar çıkarken, kilosu ise 100 liraya yaklaşıyor. Hal esnafı, Ağustos ortasından itibaren fiyatlarda düşüş bekliyor. Limon fiyatlarındaki artışın nedeni ise stok azlığı olarak gösteriliyor.

02.07.2024 15:09
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İstanbul'da limonun tanesi 10 TL'ye dayandı, Ağustos'tan itibaren gerileme bekleniyor

Limon en çok fiyatı artan ürünler listesinde en tepede

Esnaf, Ağustos ortasından sonra limon fiyatında kırılma bekliyor

"Limon fiyatları Ağustos'un ortasından itibaren normale dönmeye başlar"

İSTANBUL - İstanbul'da limon fiyatlarındaki artış dikkat çeker boyuta geldi. Fiyat artış listelerinde ilk sırada yer alan limonun tane fiyatı 10 liraya ulaştı. Hal esnafı fiyatlarda gerilemenin Ağustos ortasından sonra yaşanacağını tahmin ediyor.

İstanbul'da son günlerde fiyatı en çok artan ürünlerden limonun kilosu 100 liraya yaklaştı. İstanbul'da bazı marketlerde 1 adet limonun fiyatı ise 10 TL'ye kadar yükseliyor. Halden kilosu 65-75 liraya çıkan limon tezgaha gelene kadar 100 liraya yaklaşıyor.

Limonda görülen anormal artış İstanbul Ticaret Odası ve TEPAV raporlarına yansıdı. TEPAV'ın Haziran ayına ait gıda fiyat endeksi raporunda geçtiğimiz ay en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 86,93 ile limonda yaşandı. İTO'nun fiyatı en çok artan ürünler listesinde de yüzde 56,64'lük artışla limon ilk sırada yer aldı. Limonun fiyat artışıyla ilgili hal esnafı stoklardaki ürün azlığını neden olarak gösterdi. Vatandaş ise fiyatlardaki yüksekliğe şaşırdıklarını dile getirdi.

"Limona talep var ama ürün az"

İstanbul Yenibosna'da bulunan halde esnaf Nurullah Dağıstanlı, "Limon fiyatının artışı depolardaki stokların azalmasından. Talep var ama ürün az" dedi.

"Ağustos'un 15'ine kadar böyle gider"

Fiyat artışlarının stok azlığından kaynaklandığını belirten Dağıstanlı, "Geçen sene bahçede 1 lira 2 liraydı. Depolama yapan tüccar az olduğu için şimdi ürün bulunmuyor. Eğer her yıl ki gibi depo yapılsaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Şu andaki fiyatı 65-75 lira arasında. İlk başlarda hasat zamanı 5-7 lira arası satıldı İstanbul'da sonra tüccarlar fiyat düşük diye stok yapmadı. Öyle olunca stoklarda limon kalmadı ve bu hale geldi. İklimsel bir sıkıntı yok. Ağustos'un 15'ine kadar böyle gider sonra fiyatlar kırılır, normale döner. Marketlerde 100 liraya kadar yükseliyor" şeklinde değerlendirme yaptı.

"Fiyatlar iki katına çıkmış"

Limon alan vatandaşlar da fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Hüseyin Erdoğan isimli vatandaş, "Tüketim fazlalaşmış fiyatlar iki katına çıkmış. Üretimde sanırım sıkıntı var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Limon Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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