İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı

15.04.2022 08:17
İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı

İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basarak bir özel bankayı 180 bin dolar dolandıran çeteye operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir kalpazan çetesine operasyon yaptı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon çerçevesinde sabah erken saatlerde 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin 14'ünün İstanbul'da olduğu diğer şüphelilerin ise il dışında bulunduğu belirtildi. Öte yandan operasyon yapılan adreslerden Sancaktepe'de 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte dolar basan çete yakalandı

SAHTE DOLARLARI ATM GERÇEK SANDI

Kalpazanların bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yükledikleri ve ATM'lerin sahte doları kabul ettiği belirtildi. Bankanın yaptığı incelemede ATM'lerdeki dolarların sahte olduğu belirlenince şikayetçi olduğu ve şikayet çerçevesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu kalpazanlara operasyon gerçekleştirildi öğrenildi. Bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.

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İstanbul, Gözaltı, dolar, ATM, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı - Son Dakika
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