İstanbul'dan Daday'a yardım eli - Son Dakika
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İstanbul'dan Daday'a yardım eli

11.04.2022 14:25
İstanbul'dan Daday'a yardım eli

İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu İli Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım kolisi dağıttı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu İli Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım kolisi dağıttı.

İstanbul'da faaliyetlerine devam eden Kastamonu İli Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden 200 aile için gıda kolisi gönderdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı 200 yardıma muhtaç aileye dağıtılan yardım kolileri, görevliler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. - KASTAMONU

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Kastamonu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'dan Daday'a yardım eli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'dan Daday'a yardım eli - Son Dakika
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