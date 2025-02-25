İstanbul Havalimanı, 2024'te 1,97 milyon ton kargo yükü elleçlemesiyle Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu.
Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2024 Yıllık Trafik Raporu'na göre, Avrupa'nın en yoğun hava kargo havalimanıyız ve 1,97 milyon ton kargo elleçledik. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 39,6'lık artışa denk geliyor." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Kargo Merkezi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?