İstanbul Havalimanı'ndaki üçüncü pist de kullanıma açıldı

İstanbul'da günler süren kar yağışı hayatı felç etti. Kara ve hava yolu ulaşımına engel olan olumsuz hava şartlarından İstanbul Havalimanı da nasibini aldı. Kar yağışı nedeniyle pistler devre dışı kaldı ve seferler yapılamadı.
Kar yağışının durmasıyla kent genelinde yaralar sarılmaya başlandı. İstanbul Havalimanı'nda da çalışmalar hızla sürerken, hava trafiği normale dönmeye başladı. Bugün üçüncü pistte temizlenerek tekrar kullanıma açıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır." denildi.
İstanbul Havalimanı'ndan bugün 755 uçuşun yapılmasının planlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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