İstanbul Mobilya Fuarı Açıldı

Ekonomi

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan ve sektörün ihracatına 3 milyar dolar katkı yapması beklenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) kapılarını açtı.

Türk mobilya sektörünün küresel vitrinini oluşturan ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen IIFF, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, fuarın İstanbul için öneminden bahsederek, megakentin ticaretin kalbi olduğunu söyledi.

Gül, "Mobilya sektörüyle birlikte hem ülkemizin hem İstanbul'umuzun gelişmesi daha da hızlanıyor. İnanıyorum ki bu sene konut sektörünün canlanması ve Aile Yılı ile birlikte evliliklerin artmasıyla sadece ihracatta artış değil, iç piyasada da önemli bir canlılık olacaktır." dedi.

"İhracatta 2-3 ay sonra çift rakamlı büyüme rakamları bekliyorum"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatta 2024'ü 262 milyar dolar gibi güzel bir rakamla kapattıklarını belirterek, yüzde 2,5'lik artış yakaladıklarını, mobilya sektörünün 4,5 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi.

Mobilya sektörünün 2028 hedefi olan 12 milyar dolarlık ihracata ulaşacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getiren Gültepe, "Mobilya ve hazır giyim sektörü özellikle markalaşma noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor. 2025'te de aynı şekilde inşallah devam ederiz." diye konuştu.

Gültepe, kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun sağlanması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer kur ile enflasyon arasındaki korelasyon iyi bir şekilde sağlanırsa inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde Türkiye'yi yüzde 2,5 değil yüzde 10'un üzerinde ihracat artışıyla dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi noktasına koyma potansiyelimiz var. Üretmemiz, istihdamı ve ihracatı artırmamız lazım. Bütün gaye bu. Biraz enerji kaybetmiş olabiliriz ama 2-3 ay sonra çok daha yüksek enerjiyle çift rakamlı büyüme rakamlarına ulaşacağımıza, mobilya sektörünün de buna katkısının yüksek olacağına inanıyorum."

"İhracat desteklerinin artarak devam etmesi bizim için çok önemli"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de mobilya fuarının iki ayrı fuar merkezinde düzenlenmesinin öneminden bahsederek, 1000 civarında firmanın katıldığını ve ziyaretçi sayısının ise 150 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

İhracatın bu noktalara gelmesinde Ticaret Bakanlığının verdiği desteklerin önemli katkısı olduğunu dile getiren Avdagiç, "Bu desteklerin daha da artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Özellikle son dönemlerde son 18 ayda ve son 12 ayda kurla ilgili yaşadığımız sıkıntılar konusunda sizden ayrıca bir destek istirhamımız var. En azından bundan sonra kurla enflasyon arasındaki korelasyonun kaybolmaması ihracatçının üzerindeki baskıyı azaltacak ve ithalatı cazip olmaktan çıkaracaktır." diye konuştu.

250 bin metrekarelik alanda düzenleniyor, 3 bin marka katılıyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise bugün sadece dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından birinin açılışını gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda Türk mobilya sektörünün birliğinin ve gücünün simgesi olan bu başarıyı birlikte kutladıklarını söyledi.

IIFF'nin iki ayrı fuar merkezinde düzenlenen tek fuar olduğunu ve toplam 250 bin metrekarelik alana yayıldığını dile getiren Güleç, Türkiye'nin en büyük sektörel fuarını düzenlediklerini bildirdi.

Güleç, "3 bin markanın ürünlerini sergilediği fuara, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 150 ülkeden, 145 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaretçi olarak katılmasını bekliyoruz. Almanya, ABD, Çin, İtalya, Kazakistan, Singapur ve Rusya gibi pek çok ülkeden üreticiyi ürünleriyle de ağırlayacağız." diye konuştu.

"Türk mobilya sektörü dünya mobilya ihracatında 37. sıradan 7'nciliğe yükseldi"

Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün dünya mobilya ihracatında 37. sıradan 7'nciliğe yükseldiğini, küresel ihracattan aldığı payı ise yüzde 0,5'ten yüzde 2,1'e ulaştırdığını belirterek, Türkiye'nin ihracatından aldıkları payı da yüzde 2'ye çıkarttıklarını anlattı.

Mobilya sektörünün imalat sanayisindeki işletmelerin yüzde 10'unu, imalatta çalışanların ise yüzde 5'ini kapsadığını dile getiren Güleç, bu başarıda Türkiye'nin son 20 yıldaki istikrarlı politikalarının önemli payının olduğunu vurguladı.

Bugün başlayan ve iki ayrı merkezde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 25 Ocak'ta sona erecek.???????