İstanbul serbest piyasada dolar 31,7200 liradan, avro 34,4320 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,7180 liradan alınan dolar, 31,7200 liradan satılıyor. 34,4300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,6490 lira, avronun satış fiyatı ise 34,3290 lira olmuştu.
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Nohut Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine ilçe kaymakamı, belediye başkanı, tarım müdürü ve çiftçiler katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından şubatta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 20,3 artışla 4 bin 619 oldu. İstanbul, Bursa ve Ankara en çok kapasite raporu düzenlenen iller olarak belirlendi. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı ise Şubat 2023'te 96 bin 838 iken geçen ay yüzde 0,6 yükselişle 97 bin 402'ye ulaştı. Çalışan sayısı da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 4 milyon 16 bin 106 olarak hesaplandı.
Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri duvar boyasıyla 2 yılda 1 milyon 109 bin lira gelir elde etti. Okul, öğrencilere hem uygulamalı eğitim imkanı sağlarken hem de aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kimya öğretmeni ve atölye personeliyle birlikte çalışan öğrenciler, hem para kazanıp hem de mesleklerine hazırlanıyor.
Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi ve katılımcıların teorik bilgileri artırılarak pratik becerileri geliştirildi. Proje, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirtti. Hattın 11 yıl aradan sonra tekrar hizmete alınması İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, projenin bir parçası olarak yapılan 7,3 kilometrelik yaya ve bisiklet yolu da vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanıldı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilen Eskişehir'de Ekmeklik Buğday Çalıştayı'nda ekmeklik buğdayın üretimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çalıştayda, buğdayın teknolojik kalitesinin iyileştirilmesi ve buğday kalite haritalarının oluşturulması projesinin sonuçları paylaşıldı. Ayrıca, ekmeklik buğdayın kalitesi, alım kriterleri, çeşit seçimi, tohumculuk, un üretimi ve bölgesel projeler gibi konular da ele alındı.
Tunceli'de kadın kooperatiflerinin güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle çalışma grubu oluşturuldu. Protokol kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için faaliyetler düzenleneceği belirtildi.
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