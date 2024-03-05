İstanbul serbest piyasada dolar 31,6060 liradan, avro 34,2950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,6040 liradan alınan dolar, 31,6060 liradan satılıyor. 34,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,2950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,5300 lira, avronun satış fiyatı ise 34,2100 lira olmuştu.
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Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek halkın beğenisine sunuyor. Türkoğlu ilçesinde bulunan meydanda düzenlenen sergi, depremzedelere hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyor. Kadınlar, kurslarda el sanatları ve çeşitli becerileri öğrenerek ürettikleri ürünleri hanımlara özel bir pazarda satışa sunuyorlar.
Muğla Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde oluşturulan Muğla İnsan Kaynakları (İK) Platformu, turizm sektörünün öncü firmalarının insan kaynakları yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda, sektördeki temel sorunlar masaya yatırıldı ve işbaşı eğitim programı hakkında bilgi verildi. İŞKUR, iş arayanlar, işverenler ve öğrenciler gibi farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler düzenleyerek işgücü piyasasının tüm aktörlerine çözümler sunmaya devam edeceğini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 8.913,41 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,76 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 8.913,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise holding oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve 17 büyükelçinin yer aldığı 21 kişilik heyeti, makamında kabul etti. Heyet, Kayseri'nin ekonomik, ticari ve tarımsal faaliyetlerini inceledi ve şehrin yenilikçi ve çevreci projelerini takdir etti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 25 yıldır meyve fidanı üretimi yapıyor ve bu sene ilk ihracatını Tacikistan'a gerçekleştirdi. Firma sahibi Osman Okay, şeftali, ceviz, nektarin, erik, kiraz ve elma fidanı yetiştirdiklerini ve 12 yıldır ihracata yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Geçen yıl Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'a fidan ihraç ettiklerini söyleyen Okay, bu yıl Tacikistan'a badem, erik, nektarin ve kiraz fidanları gönderdiklerini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de meyve fidanı göndereceklerini sözlerine ekledi. Okay, Lapseki şeftalisinin coğrafi işaret aldıktan sonra yurt dışından talep görmeye başladığını ve ihracat için başka ülkelerden taleplerin devam ettiğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise Lapseki'nin meyve üretiminin yoğun yapıldığı bir ilçe olduğunu ve fidanın önemini vurguladı.
Elazığ'da bir firma tarafından makas operatörleri için 300 bin liraya kadar maaş teklifi sunulmasına rağmen, depremlerin etkisiyle yıkılma riski taşıyan binaların yıkımı için operatör bulunamıyor. Makas aracı operatörlerine sunulan yüksek maaş teklifi ve yapılan yatırımlara rağmen, operatör eksikliği işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların şubat ayında 19 milyon 352 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve ocak ayına göre ihracatın yüzde 26,5 arttığını bildirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve tekstil ürünleri en çok ihracat yapılan ürünler arasında yer aldı. Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ise en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 yükselişle 9.940,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
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