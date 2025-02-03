İstavrit Hamsiyi Geride Bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

İstavrit Hamsiyi Geride Bıraktı

Sakarya'da istavrit, kilogramı 100 TL'den satılırken, hamsi 200 TL'den tezgahlarda yer alıyor.

03.02.2025 20:53
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Kilosu 100 liradan satılan istavrit, hamsiyi geride bıraktı

SAKARYA - Sakarya'da kilogramı 100 liradan tezgahlarda yerini alan istavrit, kilogramı 200 liradan satılan hamsinin yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu balık, özellikle taze ve lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor.

Sakarya'da balık tezgahlarında kilogramı 200 liradan satılan hamsi, yerini taze ve lezzetli olması sebebiyle kilogramı 100 liradan satılan istavrite bıraktı. Ucuz, taze ve lezzetli olması sebebiyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği istavrit, balık pazarında hemen hemen her tezgahta bulunuyor. Balık fiyatlarının hava şartları ve avlanma durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirten satıcılar, hamsinin yaklaşık 25 gün önce 120 liradan satıldığını belirtti.

"Balık fiyatı borsa gibidir"

Hamsi fiyatlarının geçtiğimiz aylara göre oldukça pahalandığını söyleyen Recai Çakır, "Hamsi fiyatlarının son durumu şu anda yüksek. Hamsinin kilosu şu anda 200 TL. 20-25 gün önce hamsi fiyatları 120-125 TL arasındaydı. Balık Gürcistan'a kaçtı diyorlar. Balık az çıktığı için para yapıyor. Hava şartları, fırtına ve lodos olunca kayıklar sefere çıkamıyor. Az tuttukları için balık para yapıyor. Diğer balıklar mezgit ve uskumru gibi balıklar ucuz. Geçen ay 100 TL'di şimdi 200 TL oldu. İstavrit, Uskumru ve mezgit gibi balıkların fiyatları 100 TL. Mezgit fiyatları 80 TL'ye kadar düşebiliyor. Çinekop zaten satılmıyor. Barbun da aynı şekilde satılmıyor. Adamlar balık avına çıkıyorlar, tutabildiğini tutuyorlar. Balığın bolluğu oluyor ondan sonra bitiyor. Palamut'un bu sene bolluğu oldu ama sonra bitti. Sezonunda bitmesine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Balık fiyatı borsa gibidir. Bir gün bakarsınız 100 TL bir gün bakarsınız 200 TL olmuş. Balık piyasası böyledir. Bir dahaki aylarda sezon bittiği içim tatlı su balığı gelir. Balıklar daha da pahalılaşır. Kayıklar çıkmıyor. Ufak kayıklar çıkıyor. Balıklar daha da pahalılaşır. Hamsi, istavrit ve Mezgit en çok satılan balıklar arasında" dedi.

"Balık bu sene gerçekten çok pahalı"

Balık fiyatları hakkında konuşan Aziz Yıldız ise, "Balıklar şu anda çok pahalı. Fiyatı 250 TL olan balık var. Herkes satın alamaz. Bugün ben satın alabiliyorum ama başka vatandaşlar alamıyor. Her şey çok pahalı. Artık bu durum nereye kadar gider bilemiyorum. Herkes kendi kendine fiyat yükseltiyor. 100 TL olan balığın fiyatını 200 TL yapıyor. Serbest piyasa olduğu için kimseye bir şey diyemiyoruz. Balık bu sene gerçekten çok pahalı. Kimse satın alamaz. Çinekop 500- 750 TL arası, hamsinin kilosu ise 200-250 TL fiyatı. Fiyatlar her gün daha da pahalılaşıyor. Kim gelirse gelsin aynı şekilde bu durum devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

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