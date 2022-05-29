İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması

29.05.2022 09:56
İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İstanbul'un fethi, 1071'de Anadolu'yu yurt edinen milletimizin Avrupa'ya kalıcı olarak yerleşmesinin simgesidir.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İstanbul'un fethi, 1071'de Anadolu'yu yurt edinen milletimizin Avrupa'ya kalıcı olarak yerleşmesinin simgesidir." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, İstanbul'un fethinin dünya tarihinin en önemli anlarından biri olduğunu belirtti.

Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fetih, tüm dünyayı değiştiren olaylardan biridir. Ancak Türkler için anlamı çok daha büyüktür. İstanbul'un fethi, 1071'de Anadolu'yu yurt edinen milletimizin Avrupa'ya kalıcı olarak yerleşmesinin simgesidir. İstanbul'un fethinin başarısının arkasında Osmanlı'nın yönetim ve eğitime verdiği değerin belki de en aşikar temsilcisi olan büyük kumandan ve entelektüel Fatih Sultan Mehmet'in olması tesadüf değildir. Ortaya koyduğu akıl almaz savaş taktikleri ve kullanılan yeni teknolojilerle olmaz denileni oldurmuş, Hazreti Muhammed'in (SAV) müjdesini verdiği zaferi kazanmıştır.

İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in şahsında bütünleşmiş, geniş vizyonun, bilimsel düşüncenin ve yüksek teknolojinin zaferidir. Bu özellikleriyle bugün bize ilham vermesi gereken bir zaferdir. İslam dünyasının yaşadığı sorunları aşmasının yolu da çok çalışma, çağın gereklerine uygun eğitim ve yüksek teknolojiden geçmektedir. Bu vesileyle tüm Müslümanların bin yıllık hayalini, Feth-i Mübin'i gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

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Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Ticaret, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika


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