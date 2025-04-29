İstihdam İçin Kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımızda (OVP) öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mart ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, iş gücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2025 yılı Mart ayında işsizlik oranı, yüzde 7,9 oranıyla aylık iş gücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. İş gücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e yükselirken istihdamımız da bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin kişi artarak 32,6 milyona ulaşmıştır" dedi.

'ÇOK YÖNLÜ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eğitim yatırımlarının istihdama etkisine dikkat çeken Yılmaz, "Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda yaptığımız yoğun yatırımlar sayesinde ülkemizde yükseköğretim mezunu gençlerin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşanmıştır. İstihdam politikalarımızı, eğitim seviyesi artan iş gücümüze uygun olarak geliştirmemiz sonucunda gençlerimizin iş gücüne katılma oranları artmakta, istihdam oranı yükselmektedir. Nitekim 2025 yılı Mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş iş gücüne katılma oranı gençlerde yüzde 47,4'e ulaşırken, genç işsizliği yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte iş gücü piyasasında yaşanan dönüşümü yakından takip ederek, istihdamımızı korumaya ve artırmaya yönelik çok yönlü tedbirler almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.