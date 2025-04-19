İstihdamda Yeni Adımlar

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımızı, illerimize özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarımız sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdık" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam sayımızı, illerimize özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarımız sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdık. 6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; mesleki eğitim kurslarında ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye, istihdam taahhüt süresini azaltmaya bu yılın sonuna kadar devam edeceğiz. Aktif iş gücü piyasası programlarımız ile istihdamımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.