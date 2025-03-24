İstihdamı Koruma Destek Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İstihdamı Koruma Destek Programı Başlatıldı

İstihdamı Koruma Destek Programı Başlatıldı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kritik sektörlerde istihdamı korumak için yeni destek programı açıkladı.

24.03.2025 12:31
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla üretim istihdamını korumalarına katkı sağlamak amacıyla İstihdamı Koruma Destek Programı'nı hayata geçireceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Destekten faydalanmak isteyen işletmelerimizden merkez veya şubelerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle ana ve yan faaliyet olarak ilgili sektörlerde bulunmaları şartını sağlamaları isteniyor. Destek başvuruları için tanınan süre 31 Mart 2025'te dolacak" uyarısında bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşları, imalat sanayinin emek yoğun sektörlerinde iş gücünün korunmasına katkı sağlamak amacıyla İstihdamı Koruma Destek Programı'nı uygulayacak. Yeni destek programıyla; tekstil, mobilya, deri ve giyim gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan her personel için 30 prim günü kişi başına 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlanacağını duyuran DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın yazılı açıklaması şöyle: "Devletimiz, yeni programıyla, bu sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin istihdamını koruması, sektördeki iş sürekliliğinin desteklenmesini ve ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve sektörel belirsizlikler, KOBİ'lerin sürekliliğini ve istihdam seviyelerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu destek, işletmelerimizin mali yüklerini hafifletirken, çalışanlarımızın işlerini korumalarına yardımcı olacak ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlayıp güçlendirecektir. Aynı zamanda, sanayi ve imalat sektörlerinde iş gücü kaybının önlenmesine de katkı sağlayarak ekonomik büyümeye destek olacaktır. Program, emek yoğun imalat sanayi sektörleri olan giyim eşyalarının imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve mobilya imalatında istihdamı korumak üzere yürürlüğe girdi. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimize, 2024 yılının son üç ayındaki aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025 yılında da koruması durumunda, çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz olarak performans desteği verilecek. Programın süresi 12 ay ve desteğin üst limiti ise 249 çalışanı olan bir işletme için 7,47 Milyon TL. Bu programdan faydalanabilecek işletmelerimiz, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermek zorunda ve merkez veya şubesi olma mecburiyeti var. Ayrıca 32.99.02- Kot vb. düğme formları ve fermuar parçaları dahil baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı, 13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı, 14 - Giyim Eşyalarının İmalatı, 15 - Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı, 31 - Mobilya İmalatı NACE kodunda bulunmalıdırlar. Kısım olarak da C- İmalat'a uygun KOBİ'lerimizdir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdamı Koruma Destek Programı Başlatıldı - Son Dakika

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