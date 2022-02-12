İtalya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyede

İtalya'da akaryakıt fiyatları Şubat ayında rekor seviyede artarak 2 Euro'yu geçti.

İtalya'da akaryakıt fiyatları Şubat ayında, 2014 yılında kaydedilen rekor seviyeleri aştı. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenen bir çalışmaya göre self servis hizmetin bulunduğu istasyonlarda benzinin litre fiyatı ortalama 1,826 Euro'ya, istasyon görevlisinin bulunduğu istasyonlarda ise 1,958 Euro'ya yükseldi. Ülkedeki bazı akaryakıt istasyonlarında ise benzinin litre fiyatı 2 Euro'yu aşarken, motorinde ise litre fiyatı ortalama 1,838 Euro seviyesine çıktı.

Mario Draghi Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, artan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için 5 ila 7 milyar Euro'luk bir destek paketi hazırlığı yapıyor.

İtalya'da akaryakıt fiyatlarında 2021 yılında ortalama yüzde 15 artış yaşanmıştı. - ROMA