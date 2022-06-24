İTÜ'lü öğrenciler, DOF Robotics fabrikasında sınırları aştı - Son Dakika
Üye Girişi

İTÜ'lü öğrenciler, DOF Robotics fabrikasında sınırları aştı

24.06.2022 15:41
İTÜ'lü öğrenciler, DOF Robotics fabrikasında sınırları aştı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü ve DOF Robotics iş birliği ile "I LAB Invest Laboratory" etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü ve DOF Robotics iş birliği ile "I LAB Invest Laboratory" etkinliği gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, firmanın fabrikasında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler DOF Robotics tarafından üretilen ve yurt dışına ihraç edilen simülatörleri denedi.

Daha sonra simülatörlerde kullanılacak alternatif senaryolar ve yeni ürün fikirleri üzerine bir Ar-Ge yarışması düzenlendi.

"Case Study" kapsamında öğrencilere, Yeni Ürün Geliştirme Komitesi'nde görevli Ar-Ge biriminde çalışan olarak görev verildi ve öğrenciler 4 gruba ayrıldı.

Gruplar tarafından ortaya konan Metaspor, Cosmos, Ancient Pal, Superhero Warriors Simulator (SWS) projeleri DOF Robotics'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Mertcan, kurucu ortağı ve CEO'su Bakit Baydaliev, Ar-Ge direktörü Burak Hacıosmanoğlu ve satış ve pazarlama direktörü Özgür Küçükateş'e sunuldu.

Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede ortaya konan birbirinden değerli ve zorlu projelerden Superhero Warriors Simulator, jürinin değerlendirmesi sonucu oy çokluğuyla birinci olarak seçildi.

Birinci seçilen Superhero Warriors Simulator projesinde kullanıcılar seçtikleri avatarlar sayesinde kendilerini süper kahramanların yerine koyabilecek.

Tamamen 4 kişilik kapalı salonlarda VR gözlüklerle kulakları ve tüm vücudu kaplayan cihazlar sayesinde kullanılan silahlar hissedilebilecek. Uçuş hissi en gerçekçi şekilde deneyimlenebilecek.

"Bazı fikirler belki üzerinde aylarca çalıştığımız fikirlerdi"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, "İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü ile çok güzel bir 'Case Study' etkinliği yaptık. Bu etkinliğin içerisinde birçok arkadaşımız bizden aldıkları 'briefler' ile çok güzel çalışmalar yaparak ortaya çok ilginç fikirler koydu. Bazı fikirler bizlerin belki üzerinde aylarca çalıştığımız fikirlerdi. Buna benzer etkinliklerin hem bizler hem de gelen arkadaşlar için çok faydalı olduğunu gördük." değerlendirmesini yaptı.

Yapılan çalışmaların sektörel ve akademik çevreye sağlayacağı faydalara da değinen Mertcan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın bir fikir ortaya çıkararak bizlere sunmaları ve bu fikirleri savunmaları hem kendi bölümleri açısından, hem kişisel gelişimleri açısından hem de bizlere sağladıkları açısından çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte DOF Future Land'de çok daha fazla etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizde içerik geliştirme ve "Case Study"ler ve daha birçok faaliyeti sürdüreceğiz. Bütün üniversiteler ve öğrenci arkadaşlarımız ile daha yoğun çalışmak istiyoruz."

Sektördeki şirketlere çağrı

İTÜ Yatırım Kulübü Yönetim Başkanı Ali Kemal Öztürk de etkinliğin öğrenciler için büyük faydası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün DOF Robotics'te çok güzel bir deneyim yaşadık. Çok güzel bir proje üretme fırsatı yakaladık. Ekip olarak çalışarak Ar-Ge mühendisliği başta olmak üzere farklı alanlarda da çalışma şansı bulduk. Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilen Hurricane ürününü birebir deneyimleme fırsatını yakaladık. Böyle çalışmalar bizlerin gelişimi için çok önemli ve çok değerli. DOF Robotics'e bu imkanı bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Sektördeki diğer şirketlerden de bu tür fırsatlar sağlamasını bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kars'ta 'anne-oğul' cinayeti zanlısına ceza yağdı Son dakika haber | Kars'ta 'anne-oğul' cinayeti zanlısına ceza yağdı Karabük'te sağanak etkili oldu Karabük'te sağanak etkili oldu
Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTÜ'lü öğrenciler, DOF Robotics fabrikasında sınırları aştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:45:55. #1.12#
SON DAKİKA: İTÜ'lü öğrenciler, DOF Robotics fabrikasında sınırları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement