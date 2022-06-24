İTÜ'lü öğrenciler, DOF Robotics fabrikasında sınırları aştı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü ve DOF Robotics iş birliği ile "I LAB Invest Laboratory" etkinliği gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, firmanın fabrikasında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler DOF Robotics tarafından üretilen ve yurt dışına ihraç edilen simülatörleri denedi.

Daha sonra simülatörlerde kullanılacak alternatif senaryolar ve yeni ürün fikirleri üzerine bir Ar-Ge yarışması düzenlendi.

"Case Study" kapsamında öğrencilere, Yeni Ürün Geliştirme Komitesi'nde görevli Ar-Ge biriminde çalışan olarak görev verildi ve öğrenciler 4 gruba ayrıldı.

Gruplar tarafından ortaya konan Metaspor, Cosmos, Ancient Pal, Superhero Warriors Simulator (SWS) projeleri DOF Robotics'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Mertcan, kurucu ortağı ve CEO'su Bakit Baydaliev, Ar-Ge direktörü Burak Hacıosmanoğlu ve satış ve pazarlama direktörü Özgür Küçükateş'e sunuldu.

Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede ortaya konan birbirinden değerli ve zorlu projelerden Superhero Warriors Simulator, jürinin değerlendirmesi sonucu oy çokluğuyla birinci olarak seçildi.

Birinci seçilen Superhero Warriors Simulator projesinde kullanıcılar seçtikleri avatarlar sayesinde kendilerini süper kahramanların yerine koyabilecek.

Tamamen 4 kişilik kapalı salonlarda VR gözlüklerle kulakları ve tüm vücudu kaplayan cihazlar sayesinde kullanılan silahlar hissedilebilecek. Uçuş hissi en gerçekçi şekilde deneyimlenebilecek.

"Bazı fikirler belki üzerinde aylarca çalıştığımız fikirlerdi"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, "İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü ile çok güzel bir 'Case Study' etkinliği yaptık. Bu etkinliğin içerisinde birçok arkadaşımız bizden aldıkları 'briefler' ile çok güzel çalışmalar yaparak ortaya çok ilginç fikirler koydu. Bazı fikirler bizlerin belki üzerinde aylarca çalıştığımız fikirlerdi. Buna benzer etkinliklerin hem bizler hem de gelen arkadaşlar için çok faydalı olduğunu gördük." değerlendirmesini yaptı.

Yapılan çalışmaların sektörel ve akademik çevreye sağlayacağı faydalara da değinen Mertcan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın bir fikir ortaya çıkararak bizlere sunmaları ve bu fikirleri savunmaları hem kendi bölümleri açısından, hem kişisel gelişimleri açısından hem de bizlere sağladıkları açısından çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte DOF Future Land'de çok daha fazla etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizde içerik geliştirme ve "Case Study"ler ve daha birçok faaliyeti sürdüreceğiz. Bütün üniversiteler ve öğrenci arkadaşlarımız ile daha yoğun çalışmak istiyoruz."

Sektördeki şirketlere çağrı

İTÜ Yatırım Kulübü Yönetim Başkanı Ali Kemal Öztürk de etkinliğin öğrenciler için büyük faydası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün DOF Robotics'te çok güzel bir deneyim yaşadık. Çok güzel bir proje üretme fırsatı yakaladık. Ekip olarak çalışarak Ar-Ge mühendisliği başta olmak üzere farklı alanlarda da çalışma şansı bulduk. Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilen Hurricane ürününü birebir deneyimleme fırsatını yakaladık. Böyle çalışmalar bizlerin gelişimi için çok önemli ve çok değerli. DOF Robotics'e bu imkanı bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Sektördeki diğer şirketlerden de bu tür fırsatlar sağlamasını bekliyoruz."