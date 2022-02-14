İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT'lilere destek verdi! Etiketi paylaşıp sert çıktı

4 milyondan fazla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT'liler için destek paylaşımı yaptı.

"ONLARA PARA YOK ÖYLE Mİ?"

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saraydaki sefaya gelince para var. 5 müteahhidin vergilerini silerken para var. Danışmanlara 5 maaş bağlarken para var. İtip kaktığınız, yok saydığınız #EYTlilerHaykırıyor ama onlara gelince para yok, öyle mi?" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatılmıştı. AK Parti'nin teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planladığı öne sürülmüştü.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.