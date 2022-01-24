İzmir, bu yıl 31 fuara ev sahipliği yapacak

Türk fuarcılığının başkenti İzmir, 2022 yılında 31 fuara ev sahipliği yapacak. Yeni yılda düzenlenecek fuarların tanıtım toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İZFAŞ, 2022 yılında şehrimizin ekonomisini ve ülkemizin ihracatını büyütmeye devam edecek. İzmir'i dünya ile buluşturacak ve ülkemizin fuarcılık alanında yüz akı olacak" dedi.

Fuarlar kenti İzmir, 2022 yılında düzenlenecek fuarlarla renkli ve hareketli günler yaşayacak. 2022'de düzenleyecekleri fuarlara ilişkin bir tanıtım toplantısı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar sayısını bu yıl iki kat artırarak 31'e çıkaracaklarını söyledi. İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarların, sektörlerin yaşadığı darboğaza çözüm olduğunu söyleyen Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılında ülkedeki ihracata büyük katkı sunduğunu belirtti. 2021 yılında aralarında İzmir'in de bulunduğu 21 ilin ihracatta bir milyar dolar barajını aşmayı başardığını kaydeden Soyer, "İzmir, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü şehir oldu. İzmir ve dünya arasında bağ kurmayı başaran İZFAŞ, hiç şüphesiz ihracatın Türkiye genelinde artmasında önemli bir görev üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve İZFAŞ'ın sektörlerimize, ihracata ve kent ekonomisine katkısını 2022 yılında da büyüterek sürdürmeye kararlıyız. 2022 boyunca, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir'de, dört mevsim boyunca çok sayıda fuar düzenleyeceğiz. Bu yıl fuar sayımız iki katına çıkıyor. İZFAŞ'ın iş birliği yaptığı misafir fuarlarla birlikte İzmir, 2022 yılında 31 fuara ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

"Fuarcılık 3,2 milyon kişiye katkı sağlıyor"

Yeni fuarları planlarken, İzmir'in ve Türkiye'nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle incelediklerini; hizmet, imalat ve sanayi, tarım ve gıda sektörlerine öncelik verdiklerini belirten Soyer, şunları aktardı: "Fuarcılık sektörü, oluşturduğu doğrudan ve dolaylı ticari potansiyelle pek çok sektörü besliyor, satışa mecra oluyor, istihdamı artırıyor. Küresel Fuar Endüstrisi Birliğinin (UFI) açıkladığı rakamlara göre, dünya genelindeki fuarların yıllık ekonomik büyüklüğü 137 milyar dolar. Dünya fuarcılık endüstrisi, doğrudan ve dolaylı olarak 3,2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 325 milyar dolarlık iş hacmine aracılık ediyor. Hal böyle olunca, İzmir'de daha fazla ve nitelikli fuarların açılması şehrimize de doğrudan ekonomik katkı sağlıyor. İZFAŞ'ın temel gayesi fuarları sadece metrekare olarak büyütmekle sınırlı değil. Bunun ötesinde, ihracatı büyüterek ülkemizin refahını büyütmek. Ülkemizin temel meselesi, ekonominin içinde bulunduğu kriz ve giderek derinleşen yoksulluktur. Bu nedenle seçim kampanyamızdan itibaren söylüyor ve uyguluyorum. İzmir için ana hedefimiz, şehrimizin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamaktır. Biliyorum ki İZFAŞ fuarları olmadan bu hedefe yürümemiz mümkün değil. İZFAŞ ile beraber sadece sektörler değil taksiciden esnafa, köylüden işçiye, otelden kahveciye kadar herkes payına düşeni alıyor."

"Desteğe hazırız"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Hakikaten fuar konusunda çok şanslıyız. İzmir'imiz Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin en çok tercih ettiği illerin başında geliyor. İzmir bir sanayi kenti, bu ürünlerin sergilenmesi lazım. Fuarlarla dünya ile buluşabiliyoruz. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

"Fuarlar şehrimizi geleceğe taşıyor"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu organizasyonları çok önemsiyoruz. Ev sahibi olduğumuz fuarları şehrimizi geleceğe taşıyan önemli yapılar olarak görüyoruz. Dünya markası olan fuarların yanı sıra bu yıl yepyeni fuarlarda da birlikte olacağız. Beraber büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"İzmirliler olarak çok şanslıyız"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, şunları söyledi: "Biz İzmirliler çok şanslı insanlarız. İzmir taştan yapılmış kaleye Kadifekale diyecek kadar nazik bir kent. Dünyanın en güzel kentlerinden biridir İzmir. İnternette 'fuar' diye arama yaptığınızda karşınıza ilk İzmir gelir. İzmir yazdığınızda yanına ilk gelen fuar olur. İzmir ve fuarın bize kalan mirasını, hep birlikte geliştirerek kentimize ülkemize ve dünyaya hizmet için çaba sarf ediyoruz."

Dört mevsim fuar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık şirketi İZFAŞ; fuarları, festivalleri ve kültür-sanat etkinlikleri ile fuarcılık anlayışını dört mevsime taşıyor. 2021 yılının ikinci yarısında fuarlarını artıran İZFAŞ, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarlar ile 34 sektör ve 210 alt sektörü ağırladı. Türkiye'nin fuar kenti İzmir, yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara ulaşan yılsonu ihracat rakamına da önemli katkı sağladı. 2022 yılında ise 11 yeni fuarla birlikte İzmir, misafir fuarlarıyla birlikte 31 fuara ev sahipliği yapacak.

Yeni fuarlar neler?

İZFAŞ Terra Madre, Flowera, Logistech fuarlarını takvimine eklerken, Wecycle, Brandex, IBS Anne, Bebek ve Çocuk, Road, AR-GE ÜR-GE İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech, Kuyumculuk ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm fuarlarını güç birliği yaptığı fuarcılık firmaları ile hayata geçirecek. Bu yıl dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food önderliğinde 2 yılda bir İtalya'da yapılan Terra Madre Gastronomi Fuarı, Terra Madre Anadolu İzmir, bu yıl 2-11 Eylül'de Kültürpark'ta organize edilecek. 91. İzmir Enternasyonel Fuarı ile eş zamanlı Türkiye'de ilk kez düzenlenecek fuar, küçük üreticileri dünya ile buluşturacak.

Fuar sayısı iki katına çıkacak

İZFAŞ 2021-2024 stratejik hedefleri doğrultusunda fuarlarını iki katına çıkartmayı ve Fuar İzmir'in kapılarını 365 gün açık tutmayı hedefliyor. Yenilenen uluslararası fuarcılık vizyonu ile İZFAŞ, daha rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturarak yüksek katma değerli üretimi ihracatla buluşturuyor. Ülke ekonomisinin büyümesine öncelik etmenin yanı sıra tanıtım ve turizm faaliyetlerine katkı sunan İZFAŞ, fuar takviminde sektörlerin talebi doğrultusunda ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğunlaşacak.

Toplantıya Başkan Soyer'in yanı sıra İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, TÜRSAB temsilcileri, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

2022 İzmir Fuarları:

2-6 Şubat Agroexpo - 17.Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

16-19 Şubat Horeca Fair - 3.Uluslararası Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı

2-6 Mart Modeko - 33. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı

16-19 Mart Leather & More - 4. Deri ve Deri Konfeksiyonu Fuarı

16-19 Mart Shoexpo - 48. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı

30 Mart-2 Nisan Marble İzmir - 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı

12-14 Mayıs We-cycle - 1. Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı

12-15 Mayıs Brandex - 1. Bayilik, Marka Zinciri Geliştirme ve Yatırım Fuarı

14-21 Mayıs 1. Hobi ve Spor Festivali

25-27 Mayıs Marentech Expo - 1. Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı

26-29 Mayıs Olivtech İzmir - 10. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı

26-29 Mayıs 11. Ekoloji İzmir Fuarı

31 Ağustos-3 Eylül Shoexpo - 49. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı

31 Ağustos-3 Eylül Fashion Prime - 5. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı

31 Ağustos-3 Eylül FashionTech İzmir - 2. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Baskı Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı

2-11 Eylül 91. İzmir Enternasyonal Fuarı

2-11 Eylül Terra Madre Anadolu 2022 İzmir

23-25 Eylül IBS 1. Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı

28 Eylül-1 Ekim 1. Gıda Fuarı

29 Eylül-2 Ekim Pet İzmir - 6. İzmir Evcil Hayvan Fuarı

12-14 Ekim Road2Tunnel - 5. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı

12-15 Ekim Flowera - 1. Süs Bitkileri Peyzaj ve Kesme Çiçek Fuarı

12-15 Ekim AR-GE ÜR-GE - 1. İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri Fuarı

21-23 Ekim Beauty Expo - 2. İzmir Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı

26-28 Ekim Logistech - 1. Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı

2-5 Kasım Imatech - 1. Makine Endüstrisi ve Üretim Teknolojileri Fuarı

22-25 Kasım IF Wedding Fashion İzmir - 16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı

22-25 Kasım 1. İzmir Kuyumculuk Fuarı

8-10 Aralık Travel Turkey İzmir - 16. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi

8-11 Aralık Travel Turkey İzmir Outdoor - 2. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı

22-25 Aralık 1. Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm Fuarı - İZMİR