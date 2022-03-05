İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı

05.03.2022 12:15
İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı

Türk fuarcılığının başkenti İzmir'de 2022 yılında düzenlenecek 31 fuarın, kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

Türk fuarcılığının başkenti İzmir'de 2022 yılında düzenlenecek 31 fuarın, kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Şehrin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle fuarları dört mevsime yaydıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Atamızın emanetine sahip çıkıyor, dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımızı büyütüyor, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

İzmir, bu yıl da "fuarcılığın başkenti" unvanını elinden bırakmıyor. Bu yıl düzenlenecek 31 fuarda, İzmir 8 bini yerli ve yabancı katılımcı olmak üzere 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuarların kent ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlaması ve 5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor.

Sanal fuarlar yardımıyla fuar düzenlemekten pandemide bile vazgeçmediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir, İktisat Kongresi ile başlayan fuarcılık kültüründe Türkiye'de öncü bir şehir. İzmir'in bu öncülüğünü yeni fuarlarla taçlandırıyoruz. Fuarları yoksulluk ve krizle mücadelede bir araç olarak görüyoruz. Yeni fuarları planlarken, İzmir'in ve Türkiye'nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle inceliyor, hizmet, imalat ve sanayi, tarım ve gıda sektörlerine öncelik veriyoruz. Şehrimizin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak hedefiyle fuarlarımızı dört mevsime yayıyoruz. Atamızın mirasına sahip çıkıyor, dünya sıralamasında üst sıraları zorlayan fuarlarımızı büyütüyor, İzmir'in uluslararası tanınırlığının artmasına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

2021 yılında düzenlenen fuarların ülke ihracatına büyük katkı sağladığını, İzmir'in Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 4. şehir olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"14 yeni fuarımızla birlikte 2022 yılında da şehrimizin ekonomisini ve ülkemiz ihracatını büyütmeye devam edeceğiz. Bu sıkıntılı süreçten çalışarak, üreterek, ihracat yaparak ülkemizin geleceğine katkı koymak gibi bir görevimizin olduğu bilinciyle çıkacağız."

Yeni fuarlar neler?

İZFAŞ Terra Madre, Flowera, Logistech fuarlarını takvimine eklerken, Wecycle, Brandex, IBS Anne, Bebek ve Çocuk, Road2 Tunnel, Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm fuarlarını güç birliği yaptığı fuarcılık firmaları ile hayata geçirecek.

Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food önderiğinde iki yılda bir İtalya'da yapılan Terra Madre Gastronomi Fuarı, Terra Madre Anadolu İzmir, bu yıl 2 – 11 Eylül'de Kültürpark'ta organize edilecek. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı Türkiye'de ilk kez düzenlenecek fuar, küçük üreticileri dünya ile buluşturacak. - İZMİR

İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı

YORUMLAR
500
Antalya Serbest Bölge'nin şubat ayı ticaret hacmi 110,5 milyon dolar Antalya Serbest Bölge'nin şubat ayı ticaret hacmi 110,5 milyon dolar Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı Türkiye ihracattaki büyüme hızıyla dünyanın önde gelen ekonomilerine fark attı

Togo Cumhuriyeti, İzmir, dolar, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:23:31. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek: Kente 100 milyon dolarlık katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement