İzmir'de sanayici destekli projeyle meslek lisesinde servo motor üretilecek - Son Dakika

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gökçüoğlu, Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında Mükemmeliyet Merkezi Projesi ile Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin robot teknolojilerinde yoğun kullanılan servo motorları üreterek ihraç edebilecek kabiliyete ulaşmasının planlandığını bildirdi.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından desteklenen EBSO Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanında Mükemmeliyet Merkezi Projesi'nin açılış toplantısı, İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda projeyle ilgili bilgi veren Gökçüoğlu, İzmir'de mesleki eğitimde etkin olan birçok kurumu bir araya getirme fırsatını sunan projenin meslek liselerinin kuruluş hedeflerine geri dönmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yaklaşık 500 bin avro destek sağlanan proje kapsamında Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içinde Elektrik-Elektronik ve Endüstriyel Otomasyon alanlarında Endüstri 4.0 altyapısıyla sektörel mükemmeliyet merkezi kurulacağını belirten Gökçüoğlu, İzmir ve çeşitli illerdeki 150 elektrik-elektronik alan öğretmeninin hizmet içi eğitimle donanımlarının arttırılacağını ifade etti.

Gökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu merkezden, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, elektrik-elektronik ve endüstriyel otomasyon alanında çalışan teknik elemanlar ve bu alanda kurs almak isteyenler de yararlanabilecek. Okulumuz, bu merkezde yapılacak çalışmalar sayesinde servo motor üretip ihracatını gerçekleştirecek ilk meslek lisesi olacak. Kuracağımız atölyelerde üniversitelerimizle birlikte çalışarak söz konusu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tamdır."

Törende, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit'in de değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.