İzmir'in kruvaziyer hasreti sona erdi - Son Dakika

İzmir'in kruvaziyer hasreti sona erdi

6 yıl sonra ilk gemi limana geldi

İZMİR - İzmir, 6 yıl aradan sonra yeniden kruvaziyer gemileri ile gelen turistleri ağırlamaya başladı. 400 kişilik turist kafilesinin bulunduğu ilk gemi sabah saatlerinde limana yanaştı. Gemi, saat 18.00'de İstanbul'a hareket edecek.

En son 2016 yılında kruvaziyer gemilerini ağırlayan İzmir Alsancak Limanı, 6 yılın ardından ilk gemiyi karşılamanın heyecanını yaşadı. 23 Mart'ta Miami'den hareket eden İnsigna Oceania gemisi, Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail'e uğradıktan sonra sabah saatlerinde İzmir'e yanaştı. 830 yolcu kapasiteli ve içinde 400 yolcunun bulunduğu gemi, saat 18.00'de İzmir'den ayrılarak İstanbul'a hareket edecek. İlk gemiyi karşılamak için İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de İzmir Limanı'na geldi. Yolcular, kenti gezmek üzere gemiden indi. Bu yıl 34 kruvaziyer gemisinin ziyaret edeceği İzmir'e ikinci gemi ise 3 Mayıs'ta gelecek.

"Çok heyecan verici bir gün"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İlk gemiyi karşılamaya geldik ve kaptanı ziyaret ettik. Çok heyecan verici bir gün. Çok uzun zamandır beklediğimiz ve nihayet bugün ilk adımının gerçekleştiği bir buluşma oldu. Kruvaziyer turizmi, özellikle pandemi sonrasında daha da itibar kazanan, potansiyel büyüten bir sektör. Dolayısıyla İzmir'in de bundan payını alması en büyük arzumuzdu. Pandemi öncesinde İtalya'da şirketler ile birçok görüşme yapmıştık. Pandemi olmasaydı çok daha erken başlayacağımız bir süreç vardı. Ne yazık ki pandemiyi beklemek durumunda kaldık. Şimdi o günkü şevkle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diliyorum ki çok daha yoğun sayıda misafir ağırlayacağız. Tüm esnafımıza, tüm İzmir'e hayırlı olsun" dedi.

"Hedef, İzmir nüfusu kadar turist karşılamak"

Başkan Soyer, bu yıl 34 geminin geleceğini hatırlatarak, "İlk gelen gemi en küçüğüydü. 830 kişi kapasiteli bir gemi. 6 aylık bir dünya turu çerçevesinde bir durak olarak ilk kez İzmir'e geldiler. Bu konuda çok çalıştık. Yoğun bir süreç geçirdik. İkinci büyük gemi 3 Mayıs'ta gelecek. Bundan sonra artarak geleceğini umut ediyoruz. İzmir, turizm sektöründe hak ettiğini alamıyor. 1,5-2 milyon hak ettiğimiz sayı değil. İzmir'in çok daha büyük potansiyeli var. Bizim kısa vadede İzmir Vakfı olarak ortaya koyduğumuz hedef, İzmir nüfusu kadar turist karşılamak. Yani ilk etapta 4 milyon hedeflediğimiz rakam. Çok daha fazlasına muktediriz. Visit İzmir sayfamız Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisi oldu. Birçok çalışmamız var. 23 noktaya yurt içinde, 48 noktaya yurt dışında İzmir'den direkt uçuş var. Turizmin her dalında yapılacak çok şey var. Bütün mesele İzmir'in gücünü birleştirerek bu alanlarda birlikte hareket etmeyi başarmak" diye konuştu.

"Bu bir başlangıç"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Büyük bir İzmir sevgisi ile işbirliği içerisinde bu hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Gemilerin gelmesi İzmir'in turizm geleceği ve potansiyeli için çok çok önemli. 6 kıtada 60 ülkeyi gezen turist grubu bugün İzmir'e geldi. Bu İzmir'in geleceği için önemli. Seferleri artırabilmek için önemli çalışmalarımız var. Bir ekibimiz bu ay sonunda Miami'deki fuara katılacak. Ekim ayında da Malaga'daki fuara katılacağız. Bu bir başlangıç. Amacımız bu seferleri çok daha yoğun bir şekilde artırmak" ifadelerini kullandı.

"İzmir esnafı için güzel bir kazanç kapısı olacak"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz, "2016'dan beri gemi gelmiyordu. 2013'ten bu yana gemi sayısı azalmaya başlamıştı. 2016'dan beri gemi gelmiyordu. 2013'ten 2016'ya kadar azalarak devam etti. Bunda Arap Baharı denilen periyodun da etkisi vardı. Tabii pandeminin de çok fazla etkisi oldu. Yavaş yavaş gemi sayıları artmaya başladı. İnşallah katlanarak devam edecek. Kruvaziyer gemilerinin İzmir'in tanıtımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. İzmir esnafı uzun bir zamandır yolcu gemilerini bekliyordu. İzmir esnafı için güzel bir kazanç kapısı olacak" dedi.

"Her şey daha iyi olacak"

İzmir Limanı esnaflarından Şenol Süs, dükkanını turistler için hazırladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu bir başlangıç. Buradan sonrası önemli. Yeni bir adım atıldı, inşallah arkası gelir. İzmir esnafı olarak gemileri özlemiştik. Biz liman esnafı olarak gemilerin gelmesini bekledik. Çünkü umudumuzu kaybetmedik. Gemilerin gelmesi İzmir esnafı için çok önemli. Umuyorum ki önümüzdeki sene her şey daha iyi olacak. Esnaf olarak dükkanlarımızda temizlik yaptık, yeni mallar aldık. Liman başkanımız limanımızı güzelleştirdi."

Hazırlıklar tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentteki turizm paydaşlarıyla ortak yürütülen çalışmalar da tamamlanarak İzmir Limanı yeni bir görünüm kazandı. Ekipler tarafından deniz tarafındaki tercihli bordürler yenilendi. 7 bin metrekarelik alanda asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Otobüs güzergahı üzerinde yeşil alan çalışmaları yapıldı, bordürler yenilendi. Ana giriş, koridorlar, danışma binası boyandı, otoparktaki ızgaralar temizlendi.

Şehir turu imkanı da sağlandı

Limandaki gümrük alanı İzmir Vakfı tarafından oluşturulan ve İzmir kent kimliğini yansıtan İzmir görselleriyle yenilendi. Turistlerin "Visit İzmir" uygulamasıyla şehri keşfetmeleri için düzenlenen görseller liman içine ve liman çıkışına yerleştirildi. Gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisi'nde turistlere Turizm Şube Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılacak, broşürler dağıtılacak. Turistler, üstü açık otobüslerle şehir turu imkanına ve nostaljik tramvay ile Kordon gezisine erişme imkanına da sahip olacak. Şehir turu güzergahında yer alan direklerin bakım ve onarımları da tamamlandı. Ayrıca Turizm Zabıtası ekipleri ile turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları artırılacak.