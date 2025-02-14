İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor

İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor

İzmir, 18-23 Şubat'ta 49 üretici ile yeni sezon mobilyalarını tanıtacak.

14.02.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki mobilya üreticileri yeni sezon için hazırladıkları ürünlerini, 18 Şubat'ta başlayacak İzmir Mobilya Lansman Günleri'nde müşterilerinin beğenisine sunacak.

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneğinin (İZMOP) öncülüğünde, 18-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek lansman günlerine 49 üretici firma katılacak.

Bu kapsamda kentteki firmalar hazırlıklarını sürdürüyor. Firmalar, yeni sezon için ürünlerini kendi showroom alanlarında alıcılara tanıtacak.

İZMOP Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere, kentteki mobilya sektöründe yaklaşık 1400 üretici firmanın bulunduğunu söyledi.

İzmirli firmalarının ürünlerinin yurt içinden ve dışından talep gördüğünü anlatan Özcan, şöyle konuştu:

" Türkiye'deki toptan mobilya alıcılarını İzmir'de ağırlayacağız. 49 üretici firma, fabrikaların showroomlarında ürünlerini sergileyecek. İyi hazırlandığımız 2025 yılı, İzmirli mobilyacıların yılı olacağına inanıyoruz. Yatak odalarında kayın ve meşe renklerinin daha iyi satılacağını düşünüyoruz. Koltuk gruplarında ise yuvarlak hatlar hakim."

Gaziemir ilçesinde üretim yapan bir firmanın genel müdürü İhsan Yasin Bayraktar ise lansman günlerinde yeni sezon ürünlerini tanıtacaklarını dile getirdi.

Bu etkinlikte, sektör açısından önemli bir hareketlilik beklediklerini vurgulayan Bayraktar, "2024 yılında İskandinav tarz dediğimiz meşe, krem, beyaz renkler çok rağbet gördü. Gelen beğeniyi sürdürmek için meşe, krem ve gri tonlarında ürünler ürettik. Bunları müşterilimizin beğenisine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
22:36 Fenerbahçe, Anderlecht’i sahasında 3-0 yendi Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:00:54. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Mobilya Lansman Günleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.