İzmir Optik Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Optik Fuarı Açıldı

İzmir'de düzenlenen Optik ve Gözlük Fuarı, uluslararası katılımcılarla sektör için önemli bir etkinlik.

21.02.2025 13:46
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İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilerini kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın sektör açısından değerli olduğunu, sektöre katkı sağlayacağını söyledi.

İzmir'in tarih boyunca ticaretin, kültürün ve yeniliklerin buluştuğu şehir olduğunu belirten Tugay, " Almanya, Azerbaycan, Kosova, Mısır ve daha birçok ülkeden sektör paydaşları fuarda. Ülkemizin dört bir yanından 50'nin üzerinde yerli katılımcıya ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Tugay, fuarlarla İzmir'in dünyayla bağlantısını ve iş birliklerini güçlendirmeye, kent ekonomisini büyütmeye devam edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl düzenlediğimiz fuarlarda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 2025'te Fuar İzmir ve Kültürpark'ta 30'un üzerinde fuar ve etkinlik düzenlenecek. Fuar konusunda üzerimize düşeni yapacağız."

Konuşmaların ardından fuarın resmi açılışı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'ın organize ettiği fuar 23 Şubat'ta sona erecek, bu süreçte firmalar yeni ürün, aksesuar, ekipman ve teknolojilerini sergileyecek.

Tugay'a CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soru

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılışın ardından gazetecilerin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren partinin İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili sorusunu cevapladı.

Aradaki yakınlığın kurultay nedeniyle olduğunu düşündüğünü ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Başka bir yakınlığı olduğuna dair bir bilgim yok. Kurultayda hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. O çerçevede yakınlık olabilir, bu nezakete dayalı bir dostluk olmuş olabilir. Bu süreçte Hatip Karaaslan'ın CHP'ye iftira niteliğinde bir şeyler söylemesi ile Tunç Soyer'in bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Karaaslan ve Soyer'in birlikte oldukları fotoğrafları ben de gördüm. Onun da kurultay çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. Karaaslan'ın çocuğunu seçimden iki ay önce işe almışlar. İşe alımıyla ilgili bir değerlendirme yapılıyor ve yanlış bir şey görülürse gerekenler yapılacak."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Turizm, izmir, Son Dakika

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