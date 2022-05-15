İzmir Tarım Grubu'ndan Dünya Çiftçiler Günü açıklaması - Son Dakika
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İzmir Tarım Grubu'ndan Dünya Çiftçiler Günü açıklaması

15.05.2022 11:27
İzmir Tarım Grubu'ndan Dünya Çiftçiler Günü açıklaması

İzmir Tarım Grubu'ndan Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yapılan açıklamada gıda fiyatlarındaki artışa rağmen çiftçi gelirlerinin artmadığı belirtilerek üreticilerin uzun vadeli politikalar ve sürdürülebilir gelir modeline ihtiyaç duyduğu belirtildi.

İzmir Tarım Grubu'ndan Dünya Çiftçiler Günü kapsamında yapılan açıklamada gıda fiyatlarındaki artışa rağmen çiftçi gelirlerinin artmadığı belirtilerek üreticilerin uzun vadeli politikalar ve sürdürülebilir gelir modeline ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Grup üyesi Pınar Nacak tarafından yapılan yazılı açıklamada 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından bu yana her yıl tüm dünyada kutlandığı ifade edildi.

Türk çiftçisinin maliyet artışları ve iklim krizi ile mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada çiftçiliğin ne kadar kazanacağını bilmeyen tek meslek olduğu savunuldu.

Gıda fiyatları artmasına rağmen çiftçi gelirlerinin artmadığı, fiyat artışının sorumlusunun ise çiftçiler olmadığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Tarım Grubu olarak çiftçilerimizin kendi bayramlarını buruk bir şekilde kutladığını üzüntü ile görmekteyiz. Çözüm, günü kurtarmaktan değil uzun vadeli ve kalıcı politikalar çerçevesinde üretim ve ürün planlaması yaparak çiftçilerimiz için istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelir modeli yaratmaktan geçiyor. Çiftçilerimizi üretim, hasat ve pazarlama süreçlerinde daha donanımlı hale getirmek, etkin teknoloji kullanımı konusunda desteklemek için mesleki gelişimlerini sağlayacak modeller geliştirmelidir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Tarım Grubu'ndan Dünya Çiftçiler Günü açıklaması - Son Dakika


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