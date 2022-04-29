İzmir Ticaret Borsası, "tarım üniversitesi" hedefiyle vakıf kurdu - Son Dakika
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İzmir Ticaret Borsası, "tarım üniversitesi" hedefiyle vakıf kurdu

29.04.2022 10:41
İzmir Ticaret Borsası, "tarım üniversitesi" hedefiyle vakıf kurdu

İzmir Ticaret Borsası, ticaret borsaları arasında ilk vakfı kurarak, tarım üniversitesi kurma hedefiyle çalışmalara başladı.

İzmir Ticaret Borsası, ticaret borsaları arasında ilk vakfı kurarak, tarım üniversitesi kurma hedefiyle çalışmalara başladı.

İzmir Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, eğitim faaliyetleri başta olmak üzere tarım ile bağlantılı sektörlerde gelişimi hedefleyen İzmir Ticaret Borsası Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfının (BORSAV) ilk mütevelli heyet toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda BORSAV'ın yönetim ve denetim kurulları seçiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Borsası ve BORSAV Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, vakfın ticaret borsaları arasındaki ilk borsa vakfı olma özelliğiyle resmen faaliyete geçtiğini, uzun vadede bir tarım üniversitesinin kurulmasına öncülük etmek istediklerini belirtti.

Kestelli, şunları kaydetti:

"BORSAV, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Ege Gastronomi Projesi ve daha önce kurduğumuz iştirak şirketlerimizle borsamızın bütünleşik eğitim faaliyetlerinin tek çatı altında yürütülmesini de kolaylaştıracak. Bunun yanı sıra tarımda çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, tarım ürünlerimizin markalaşması, ekonomik değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da BORSAV'ın faaliyet alanları arasında yer alacak. Vakıf faaliyetleri ile gelir elde etme imkanı bulacağımız gibi bölgemiz ve ülkemiz için çok sayıda proje ve çalışmaya kaynak aktarmamız da kolaylaşacak."

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Ticaret, Tarım, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Borsası, 'tarım üniversitesi' hedefiyle vakıf kurdu - Son Dakika


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