İZODER Başkanı Eruslu'dan "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi" değerlendirmesi Açıklaması

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, bir dairenin ısı yalıtımının yeni kredi paketiyle aylık 525 lira taksitle yapılabileceğini belirterek, "Soğutma amaçlı tüketilen elektrik enerjisinden sağlanacak tasarrufu da eklediğimizde vatandaşlarımızın kredi taksitlerinin üstünde tasarrufları olacağı gözüküyor." ifadesini kullandı.

Eruslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"ne ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut binaların yalıtımı için sunulan uzun vadeli ve düşük faizli krediyi "ülkedeki yalıtımlı konut sayısının artırılması bakımından çok önemli bir adım" olarak gördüklerini kaydeden Eruslu, bugüne kadar gösterdikleri çabanın karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti bildirdi.

Eruslu, İZODER olarak uzun zamandır ısı yalıtımıyla enerjinin verimli kullanılması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu çabalarımızın 'yalıtım kredisi' ile halkımızın hizmetine sunulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki sürecin en iyi şekilde yürümesi için deneyimlerimizi ilgili bakanlıklara aktarmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarının artmasından, yenilenebilir enerjinin öneminden, bu alandaki tasarrufun artırılmasının öneminden bahseden Eruslu, burada yalıtımın öne çıktığını aktardı.

"Aylık 525 lira taksitle ısı yalıtımı imkanı"

Emrullah Eruslu, kredi paketinin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu krediyle halkımız yüzde 0,99 faiz oranıyla 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi kullanabilecek. Üstelik kredi taksitlerinin önemli bir kısmı doğal gaz ve elektrik faturalarında sağlanacak tasarrufla kendi kendini ödeyecek. Bugün İstanbul'daki ortalama bir apartmanda dış cephede ısı yalıtımı yapılmasının daire başına maliyeti 20-25 bin lira civarında. 60 ay vadeyle ortalama 22 bin 500 lira tutarında yalıtım kredisi kullanılması durumunda aylık taksit 525 lira olacak. Şu anki doğal gaz fiyatlarının önümüzdeki 5 yıl içinde hiç değişmediğini varsaysak dahi kredinin taksidinin yüzde 70'i yalıtımla üstelik sadece ısıtmadan sağlanan tasarrufla karşılanıyor."

Eruslu, doğal gaz fiyatlarının son 5 yılın ortalaması kadar artacağı varsayıldığında yalıtım sayesinde hane başına yıllık 6 bin 100 lira mertebelerinden tasarruf yapılabileceğini belirterek, "Bir bakıma yalıtımla sağlanan tasarrufla vatandaşlarımız kredi taksitlerini ödemiş oluyor. Soğutma amaçlı tüketilen elektrik enerjisinden sağlanacak tasarrufu da eklediğimizde vatandaşlarımızın kredi taksitlerinin üstünde tasarrufları olacağı gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sera gazı salımı azalacak, yerli sanayi hareketlenecek"

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Eruslu, her yıl 300 bin hanenin yalıtılması durumunda 5 sene sonunda toplam 4,8 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu yapılabileceğini belirterek, enerji ithalatının ve sera gazı salımının azalacağından bahsetti.

Yalıtım malzemelerinin tamamının Türkiye'de üretildiğini anımsatan Eruslu, bu kredinin yerli sanayiye de hareket getireceğini bildirdi.

Eruslu, halkın doğru uygulama yapması için gerekli teknik destek, denetim mekanizmaları ve bilirkişilik uygulamalarının devreye alınarak mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İZODER'den "daha kalın yatırım yapılması" çağrısı

Emrullah Eruslu, tüm vatandaşları, yalıtım kredisiyle mevzuatın ötesine geçmeye ve enerji sınıfı B olan binalara ulaşmayı hedefleyerek daha kalın yalıtım yapmaya davet etti.

Yalıtım kalınlığı arttıkça sağlanacak enerji verimliliğinin arttığını anlatan Eruslu, buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine etkisinin çok az olduğunu bildirdi.

Isı yalıtımı uygulamaları hem ilk yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek kendini kısa sürede geri öder, bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam eder." vurgusunu yaptı.