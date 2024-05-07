İztuzu ve Sarıgerme Plajları 5 Yıl Daha Ortaca Belediyesi'nin İşletmesinde Kalacak - Son Dakika
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Ekonomi

İztuzu ve Sarıgerme Plajları 5 Yıl Daha Ortaca Belediyesi'nin İşletmesinde Kalacak

İztuzu ve Sarıgerme Plajları 5 Yıl Daha Ortaca Belediyesi\'nin İşletmesinde Kalacak

Seçim sonrası akıbeti merak konusu olan İztuzu ve Sarıgerme plajları ile ilgili soru işaretleri ortadan kalktı. Ortaca Belediyesi, sözleşme sürelerini 5 yıl daha uzatarak plajların işletmesini devam ettirecek.

07.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:36
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Seçim sürecinde gündemden düşmeyen, seçim sonrası da akibeti merak konusu olan İztuzu Plajı ile Sarıgerme Plajı ile ilgili soru işareti ortadan kalktı. Her iki plajı da 5 yıl daha Ortaca Belediyesi'nin işleteceği öğrenildi.

CHP'den Evren Tezcan'ın Belediye Başkanı seçilmesi ile seçim sonrası sözleşmesi bitecek olan her iki plajın akibeti merak konusuydu. Konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Tezcan ve Belediye Meclis üyeleri Ankara'da yoğun bir çalışma yürüttü. Ortaca Belediyesi, 31 Mayıs 2024'de sözleşme süreleri sona erecek olan İztuzu Plajı Kara Bölümü ile Sarıgerme Plajı'nın sözleşme süresini 5 yıl daha uzattı.

Ortaca Belediyesi ve MUÇEV LTD. ŞTİ. arasında yapılan sözleşmeyle her iki plajı da Ortaca Belediyesi'nin iştiraki DALBEL işletecek.

Sözleşmeyi imzalayan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, "Vatandaşlarımızın merakla beklediği İztuzu Plajı kara bölümü ve Sarıgerme Plajı'nın sözleşmesini Ankara'da MUÇEV LTD. ŞTİ. ile 30 Mayıs 2029 tarihine kadar işletilmek üzere imzaladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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