Johnson & Johnson, 700 milyon dolar ödeyerek soruşturmayı sonlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Johnson & Johnson, 700 milyon dolar ödeyerek soruşturmayı sonlandırdı

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla 42 eyalet ile başkent Washington tarafından yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, iddiaları reddetse de on binlerce yumurtalık kanseri davası devam ediyor.

12.06.2024 17:11
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NEW ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla 42 eyalet ile başkent Washington tarafından yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Johnson & Johnson'ın vardığı anlaşmayla yürütülen soruşturma çözüme kavuştu.

Şirket, başta Florida, North Carolina ve Texas'ın geldiği 42 eyalet ve başkent Washington ile yaptığı anlaşmada, 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ancak yöneltilen iddiaları reddeden Johnson & Johnson, talk ürünlerinin güvenli olduğunu ve kansere neden olmadığını belirtti.

Johnson & Johnson, ocak ayında yaptığı açıklamada, söz konusu eyaletlerle prensipte anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Öte yandan, şirkete yönelik çoğu yumurtalık kanseri olan kadınların açtığı on binlerce dava sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Johnson & Johnson, 700 milyon dolar ödeyerek soruşturmayı sonlandırdı - Son Dakika

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