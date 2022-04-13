JPMorgan Chase'in net karı ilk çeyrekte yüzde 42 geriledi - Son Dakika
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JPMorgan Chase'in net karı ilk çeyrekte yüzde 42 geriledi

13.04.2022 16:38
JPMorgan Chase'in net karı ilk çeyrekte yüzde 42 geriledi

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda dalgalanmalara sebep olmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik düşüş gösterdi.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda dalgalanmalara sebep olmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik düşüş gösterdi.

JPMorgan Chase, 2022'nin ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 azalarak 8,3 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in ilk çeyreğinde 14,3 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 2,63 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 4,50 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2022'in ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalarak 30,7 milyar dolar oldu. Banka, 2021'in aynı döneminde 32,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, bankanın ilk çeyrek bilançosuna ilişkin açıklamasında, ekonomi konusunda en azından kısa vadede iyimser olduklarını belirtti.

Dimon, ancak ilerde yüksek enflasyon, arz zinciri sıkıntıları ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle önemli jeopolitik ve ekonomik zorlukların göründüğüne dikkati çekti.

Basın toplantısında ise resesyon risklerini değerlendiren Dimon, bir resesyon öngörmediğini ama bunun "kesinlikle" olası olduğunu ifade etti.

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Ukrayna, Rusya, dolar, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi JPMorgan Chase'in net karı ilk çeyrekte yüzde 42 geriledi - Son Dakika


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