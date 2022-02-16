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JPMorgan, "metaverse" dünyasına adım attı - Son Dakika

JPMorgan, "metaverse" dünyasına adım attı

16.02.2022 19:56
JPMorgan, "metaverse" dünyasına adım attı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, blockchain tabanlı metaverse platformu Decentraland'de ofis açtığını duyurdu.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, blockchain tabanlı metaverse platformu Decentraland'de ofis açtığını duyurdu.

Banka, işletmeler için metaverse ile ilgili büyüme fırsatlarının değerlendirildiği "Metaversedeki fırsatlar" başlıklı bir rapor yayımladı.

Söz konusu raporla JPMorgan'ın blockchain tabanlı metaverse platformu Decentraland'de açtığı ofisin tanıtımı da yapıldı.

Bankanın metaverse ofisinin "Onyx Lounge" olarak adlandırıldığı belirtilen raporda, JPMorgan müşterilerinin bu girişimle sanal ortamda Ethereum tabanlı hizmetlerden yararlanacağı aktarıldı.

Raporda, metaverse dünyasının gelecek yıllarda her sektörü etkileyeceğine dikkat çekilerek, yıllık 1 trilyon doların üzerinde pazar fırsatı sunduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Metaverse evreninin sunduğu iş fırsatlarına değinilen raporda, Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PWC, Adidas ve Atari gibi şirketlerin metaverse dünyasına girdiği belirtildi.

Raporda, her yıl sanal ürünlere 54 milyar dolar harcandığının bilgisi verilerek, NFT'lerin ise şu anda 41 milyar dolarlık bir piyasa değeri olduğu bildirildi.

Metaverse evreninin hemen her pazar alanında fırsatlar olduğu vurgulanan raporda, metaverse dünyasında arsa parsel fiyatlarının hızlı yükseldiği ve sanal gayrimenkulün büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Metaverse, Ethereum, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi JPMorgan, 'metaverse' dünyasına adım attı - Son Dakika Ekonomi


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