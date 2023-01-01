Son Dakika Metaverse Haberleri

- Dün Dün 13:45 Yerli video platformuna İngiltere'den 500 bin dolarlık destek
İngiltere merkezli düzenlenen Innovate UK Smart Grants yarışmasında, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Cinema8 isimli platform, 500 bin dolar hibe fon desteği kazandı.
- 01.01.2023 01 Oca 05:22 NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri
NFT geleceğinde neler olacak? 2022 yılında rekor kayıplar yaşayan NFT dünyası, gözünü 2023'e çevirmiş durumda.
- 27.12.2022 27 Ara 05:16 Teknofest Drone Şampiyonalarına Başvurular Başladı
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası ve World Drone Cup için başvurular başladı.
- 26.12.2022 26 Ara 17:07 E-ticarette 5 duyunun eksikliği
DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Berkant Yılmaz, "Yapay zeka ile birlikte çok büyük bir dönüşüm yaşanmakta.
- 22.12.2022 22 Ara 11:14 Casper'dan 2023 yılında teknoloji dünyasını etkileyecek 5 "trend"
Casper, 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını önemli ölçüde etkileyecek 5 "trend"i sıraladı.
- 21.12.2022 21 Ara 15:22 2023'te dünyayı bekleyen 6 siber tehdit
Laykon Bilişim, 2023 yılında ön plana çıkacak siber güvenlik trendlerine yönelik öngörülerini açıkladı. İşte ayrıntılar...
- 21.12.2022 21 Ara 11:52 Kaspersky, 2023'te tüketicileri bekleyen tehditleri açıkladı
Kaspersky, 2023'te tüketicileri bekleyen tehditleri, sosyal mühendislikte akıl sağlığı istismarı, metaverse saldırıları ve oyun içi sanal para hırsızlığı olarak açıkladı.
- 21.12.2022 21 Ara 09:46 METAVERSE EVRENİNDE BİLİMSEL KONGRE YAPTILAR
ERZURUM Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, metaverse evreninde yerli ve yabancı 32 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı 'Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi' düzenledi.
- 20.12.2022 20 Ara 12:49 Elektrikli araçlar, otomobil satın alma deneyimini yeniden şekillendiriyor
Ernst & Young (EY) Mobilite Tüketici Endeksi (MCI 2022) Araştırması, elektrikli araçlar segmentindeki yükselişin dijital otomobil perakendeciliğini şekillendirdiğini gösteriyor.
- 20.12.2022 20 Ara 01:16 023'te Öne Çıkacak 5 Blockchaın Mesleği
Blockchain teknolojisi, gösterdiği gelişimle birlikte her geçen gün daha fazla sektöre hitap ediyor.
- 19.12.2022 19 Ara 14:02 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, zirvelere ev sahipliğini sürdürüyor
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlediği NFT Zirvesi ve "Future Renaissance Collection" sergisi; iş, cemiyet ve sanat dünyasından çeşitli isimleri bir araya getirirken, zirve kapsamında 50 sanatçı ve 70 eserin yer aldığı NFT eserlerinden oluşan sergiyi öğrenciler de gezdi.
- 19.12.2022 19 Ara 09:33 SODİGEM eczacılık eğitimi için sanal gerçeklik yazılımı tasarladı
SODİGEM eczacılık eğitimi için sanal gerçeklik yazılımı tasarladı Bu kaskı takanlar kendilerini bir eczanede ya da hastanede bulabiliyorlar Merkez Müdürü Doç. Dr.
- 17.12.2022 17 Ara 16:13 Karabük Üniversitesinde mimari restorasyon eğitimi dijitalleşti
Karabük Üniversitesinde mimari restorasyon eğitimi metaverse uygulamasıyla sanal ortama taşındı.
- 15.12.2022 15 Ara 11:56 Bakan Karaismailoğlu ".tr Ağ Bilgi Sistemi TRABİS"in tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nden (TRABİS) önce belgeli olarak tahsis edilen "com.tr", "org.tr" ve "net.tr" uzantılı alan adlarının belgesiz şekilde tahsis edilmeye başlandığını belirterek, "Böylece alan adı tahsis işlemi de kolaylaştırılmış oldu.
- 15.12.2022 15 Ara 10:09 SCÜ'de yapay zeka anlatıldı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2. Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (CAIAC'22) düzenlendi.
- 14.12.2022 14 Ara 13:33 Trendyol Sanat, birinci yaşında sanatı "metaverse"ye taşıyor
Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için hayata geçirilen Trendyol Sanat, "metaverse"de de yerini alıyor.
- 13.12.2022 13 Ara 14:11 Spor sektöründe geleceğin mesleklerinden biri de Web 3 Uzmanlığı olacak
Yapay zekanın, sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı,...
- 12.12.2022 12 Ara 17:22 NVIDIA Studio, en yaratıcı yazılımları en hızlı hale getiriyor
NVIDIA'nın GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.
- 10.12.2022 10 Ara 21:16 Tayvanlı Wootr'den Türkiye'ye 100 Milyonluk Yatırım
Tayvan'ın global ölçekli tek yasal kripto borsası olan WOO, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına girdi.
- 10.12.2022 10 Ara 11:09 Yatırımcı rehberi (5)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,09 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
- 08.12.2022 08 Ara 14:41 6. Sivil Strateji Sempozyumu Marmara Üniversitesinde başladı
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürü Ahmet Türköz, 2004'ten bu yana dernek sayısında yüzde 49 artış olduğunu belirterek, "Bugünkü dernek sayımız 103 bine yaklaştı.
- 08.12.2022 08 Ara 14:00 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden 'NFT Zirvesi'
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde NFT Zirvesi ve "Future Renaissance Collection" adlı sergi, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü simaları ağırlayacak.
- 08.12.2022 08 Ara 12:37 "6. Ege Ekonomik Forumu" devam ediyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, küresel ekonomideki köklü dönüşümün Türkiye'nin ekonomik sıçrama hedefleri bakımından çok kritik fırsatları da bünyesinde barındırdığını belirtti.
- 08.12.2022 08 Ara 01:21 Google, Türkiye'de en çok aratılanları açıkladı!
Google, Arama Trendleri adındaki raporuyla Türkiye'de 2022 yılında en fazla aratılan kişi ve kelimeleri paylaştı.
- 07.12.2022 07 Ara 17:29 Samsun'da "Metaverse" paneli düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce "Metaverse" (sanal evren), konulu panel düzelendi.
- 06.12.2022 06 Ara 12:02 DeFacto'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ülke hedefi
'Ulaşılabilir Moda' anlayışı ve globalleşme vizyonu doğrultusunda 5 kıtada 93 ülkede 500'ün üzerinde mağaza ve e-ticaret kanalıyla 2022 yılında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydeden DeFacto, Cumhuriyetin 100. yılında 100 ülkede fiziksel ve dijital olarak varlık gösterecek.
- 03.12.2022 03 Ara 12:45 YENİ NESİL İŞ DÜNYASININ KODLARI? BURSA'DA KONUŞULDU
TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, 'Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları' konulu teknoloji zirvesi düzenledi.
- 27.11.2022 27 Kas 10:24 Mark Zuckerberg'in serveti ne kadar? [2022 Güncel]
2022 yılında servetinin birçoğunu kaybeden Mark Zuckerberg'in toplam mal varlığı ne kadar? Dünyada kaçıncı sırada?
- 23.11.2022 23 Kas 22:57 İstanbul'da "Kırmızı Yelek" sergisi kapsamında dijitalleşme konuşuldu
Artizan Sanat'ta ziyarete açılan "Kırmızı Yelek" sergisi kapsamında "Dijitalleşme ve Yaratıcılık" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
- 23.11.2022 23 Kas 12:43 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, "karbon nötr" olarak tasarlandı
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) gelenekselleşen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin 6'ncısı 1 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
- 23.11.2022 23 Kas 10:03 Hikmet Barutçugil'in "Dünya Çöl Olmasın" ebru sergisi TİEM'de açıldı
"Barut" tekniğini ebru literatürüne kazandıran usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in sürdürülebilirlik temalı eserlerinin yer aldığı "Dünya Çöl Olmasın" sergisi sanatseverlerle buluştu.
- 22.11.2022 22 Kas 10:48 Hopi, "7-Bites" NFT koleksiyonunun gelirini Teknolojide Kadın Derneği'ne bağışladı
Hopi, ünlü rap sanatçısı Tepki ve Grafiti sanatçısı Highero imzası taşıyan "7-Bites" NFT isimli koleksiyonunun satışından elde ettiği geliri, teknoloji alanında kadın varlığını artırmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek amacıyla hareket eden Teknolojide Kadın Derneği'ne bağışladı.
- 22.11.2022 22 Kas 10:34 İnovasyon Odaklı Kalkınmanın Sergilendiği Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de Sona Erdi
İnovasyon odaklı kalkınmanın sergilendiği 24. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF) Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde sona erdi.
- 21.11.2022 21 Kas 11:39 Ege Ekonomik Forum "Geleceğin Sinyalleri" temasıyla aralık ayında yapılacak
İzmir'de bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Ege Ekonomik Forum'da küresel gelişmeler ışığında bölge ekonomisinin planlanmasına yönelik görüşlerin ele alınacağı belirtildi.
- 19.11.2022 19 Kas 11:07 Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,34 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.
- 18.11.2022 18 Kas 22:46 Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın potansiyelini kullanmak istiyor
Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinden para kazanmak istediğini açıkladı! İşte detaylar..
- 18.11.2022 18 Kas 12:46 Justin Bieber üzgün! NFT pazarı çöküşe geçti
Yayınlanan rapora göre ünlülerin de satın aldığı NFT koleksiyonları, ortalama yüzde 80 değer kaybı yaşadı.
- 17.11.2022 17 Kas 16:29 İş insanı İsmail Sütyemez kimdir?
Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Vizyon Grup yöneticisi İsmail Sütyemez, firmalarıyla yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. İşte başarılı iş adamı hakkında bilinmeyenler...
- 15.11.2022 15 Kas 14:59 Edirne İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyon toplantısı "metaverse" ortamında gerçekleştirildi
Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyon toplantısı "metaverse" (sanal evren) ortamında gerçekleştirildi.
- 15.11.2022 15 Kas 12:47 Kütahya'da "Dijital Okuryazarlık Portalı" projesi semineri gerçekleştirildi
Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" Projesinin semineri düzenlendi.
- 14.11.2022 14 Kas 15:14 Çin'deki Sanal Gerçeklik Endüstri Konferansında Toplam Değeri 10 Milyar Doları Aşan Sözleşme İmzalandı
NANCHANG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da Pazar günü sona eren 2022 Dünya Sanal Gerçeklik (VR) Endüstrisi Konferansı'nda 71,67 milyar yuan (yaklaşık 10,11 milyar ABD doları) değerinde toplam 107 proje imzalandı.
- 14.11.2022 14 Kas 10:46 Meta'da isyan ateşi: Zuckerberg ve metaverse hedefte!
Metaverse projesi ile beraber Meta ismine geçerek yeni dünyanın kapılarını erken aralamak isteyen Zuckerberg istediğini bulamadı.
- 14.11.2022 14 Kas 09:05 "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi" semineri gerçekleştirildi
Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi"nin semineri düzenlendi.
- 13.11.2022 13 Kas 12:33 Meslek liseliler sanal ortamda çalışma hayatına hazırlanıyor
Hatay'da motorlu araçlar teknolojisi alanında okuyan lise öğrencileri, arızaların tespit ve tamir süreciyle ilgili derslerde öğrendikleri bilgileri sanal gerçeklik gözlüğüyle aldıkları eğitimde pekiştiriyor.
- 12.11.2022 12 Kas 10:59 Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz"
Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, TOGG ve Avalanche işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu", "Dijital Türkiye...
- 12.11.2022 12 Kas 10:17 Vali Köşger'den İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne davet
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bilişim, yazılım, teknoloji gibi alanlara meraklı gençler ile bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri, 15-16 Kasım'da yapılacak İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne (TECH İZMİR) davet etti.
- 12.11.2022 12 Kas 10:03 ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU 2053 YILINA KADAR 198 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANINI TAMAMLADIK
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu -DIGIATHON 2022 Yarışması açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme yatırım planını...
- 09.11.2022 09 Kas 12:32 Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması
Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak.
- 08.11.2022 08 Kas 19:11 İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali, 15-16 Kasım'da gerçekleştirilecek
İzmir Valiliği, İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'nin (TECH İZMİR) 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
- 08.11.2022 08 Kas 15:44 Çin'deki İthalat Fuarında Metaverse'ü Deneyimleyen Bir Ziyaretçi
SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Akıllı Endüstri ve Bilişim Teknolojisi bölümündeki Metaverse'ü deneyimlemek için bir sanal gerçeklik cihazını deneyen bir ziyaretçi, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hou Jun/Xinhua)