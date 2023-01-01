Son Dakika Metaverse Haberleri

13:45 Yerli video platformuna İngiltere'den 500 bin dolarlık destek İngiltere merkezli düzenlenen Innovate UK Smart Grants yarışmasında, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Cinema8 isimli platform, 500 bin dolar hibe fon desteği kazandı.

05:22 NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri NFT geleceğinde neler olacak? 2022 yılında rekor kayıplar yaşayan NFT dünyası, gözünü 2023'e çevirmiş durumda.

05:16 Teknofest Drone Şampiyonalarına Başvurular Başladı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası ve World Drone Cup için başvurular başladı.

17:07 E-ticarette 5 duyunun eksikliği DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Berkant Yılmaz, "Yapay zeka ile birlikte çok büyük bir dönüşüm yaşanmakta.

15:22 2023'te dünyayı bekleyen 6 siber tehdit Laykon Bilişim, 2023 yılında ön plana çıkacak siber güvenlik trendlerine yönelik öngörülerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

11:52 Kaspersky, 2023'te tüketicileri bekleyen tehditleri açıkladı Kaspersky, 2023'te tüketicileri bekleyen tehditleri, sosyal mühendislikte akıl sağlığı istismarı, metaverse saldırıları ve oyun içi sanal para hırsızlığı olarak açıkladı.

09:46 METAVERSE EVRENİNDE BİLİMSEL KONGRE YAPTILAR ERZURUM Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, metaverse evreninde yerli ve yabancı 32 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı 'Uluslararası Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Kongresi' düzenledi.

12:49 Elektrikli araçlar, otomobil satın alma deneyimini yeniden şekillendiriyor Ernst & Young (EY) Mobilite Tüketici Endeksi (MCI 2022) Araştırması, elektrikli araçlar segmentindeki yükselişin dijital otomobil perakendeciliğini şekillendirdiğini gösteriyor.

01:16 023'te Öne Çıkacak 5 Blockchaın Mesleği Blockchain teknolojisi, gösterdiği gelişimle birlikte her geçen gün daha fazla sektöre hitap ediyor.

14:02 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, zirvelere ev sahipliğini sürdürüyor İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin düzenlediği NFT Zirvesi ve "Future Renaissance Collection" sergisi; iş, cemiyet ve sanat dünyasından çeşitli isimleri bir araya getirirken, zirve kapsamında 50 sanatçı ve 70 eserin yer aldığı NFT eserlerinden oluşan sergiyi öğrenciler de gezdi.

09:33 SODİGEM eczacılık eğitimi için sanal gerçeklik yazılımı tasarladı SODİGEM eczacılık eğitimi için sanal gerçeklik yazılımı tasarladı Bu kaskı takanlar kendilerini bir eczanede ya da hastanede bulabiliyorlar Merkez Müdürü Doç. Dr.

16:13 Karabük Üniversitesinde mimari restorasyon eğitimi dijitalleşti Karabük Üniversitesinde mimari restorasyon eğitimi metaverse uygulamasıyla sanal ortama taşındı.

11:56 Bakan Karaismailoğlu ".tr Ağ Bilgi Sistemi TRABİS"in tanıtım töreninde konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nden (TRABİS) önce belgeli olarak tahsis edilen "com.tr", "org.tr" ve "net.tr" uzantılı alan adlarının belgesiz şekilde tahsis edilmeye başlandığını belirterek, "Böylece alan adı tahsis işlemi de kolaylaştırılmış oldu.

10:09 SCÜ'de yapay zeka anlatıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2. Uluslararası Cumhuriyet Yapay Zeka Uygulamaları Konferansı (CAIAC'22) düzenlendi.

13:33 Trendyol Sanat, birinci yaşında sanatı "metaverse"ye taşıyor Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için hayata geçirilen Trendyol Sanat, "metaverse"de de yerini alıyor.

14:11 Spor sektöründe geleceğin mesleklerinden biri de Web 3 Uzmanlığı olacak Yapay zekanın, sporun geleceğindeki yeri ve blockchain dünyasını anlatan Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, Yapay Zeka Uzmanlığı, Dijital İçerik Üreticiliği, Dijital Pazarlama Uzmanlığı, E-Spor Koçluğu, Drone Pilotluğu, İstatistik Bilim Uzmanlığı,...

17:22 NVIDIA Studio, en yaratıcı yazılımları en hızlı hale getiriyor NVIDIA'nın GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

21:16 Tayvanlı Wootr'den Türkiye'ye 100 Milyonluk Yatırım Tayvan'ın global ölçekli tek yasal kripto borsası olan WOO, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına girdi.

11:09 Yatırımcı rehberi (5) Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 11,09 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

14:41 6. Sivil Strateji Sempozyumu Marmara Üniversitesinde başladı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürü Ahmet Türköz, 2004'ten bu yana dernek sayısında yüzde 49 artış olduğunu belirterek, "Bugünkü dernek sayımız 103 bine yaklaştı.

14:00 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden 'NFT Zirvesi' İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde NFT Zirvesi ve "Future Renaissance Collection" adlı sergi, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü simaları ağırlayacak.

12:37 "6. Ege Ekonomik Forumu" devam ediyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, küresel ekonomideki köklü dönüşümün Türkiye'nin ekonomik sıçrama hedefleri bakımından çok kritik fırsatları da bünyesinde barındırdığını belirtti.

01:21 Google, Türkiye'de en çok aratılanları açıkladı! Google, Arama Trendleri adındaki raporuyla Türkiye'de 2022 yılında en fazla aratılan kişi ve kelimeleri paylaştı.

12:02 DeFacto'dan Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ülke hedefi 'Ulaşılabilir Moda' anlayışı ve globalleşme vizyonu doğrultusunda 5 kıtada 93 ülkede 500'ün üzerinde mağaza ve e-ticaret kanalıyla 2022 yılında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydeden DeFacto, Cumhuriyetin 100. yılında 100 ülkede fiziksel ve dijital olarak varlık gösterecek.

12:45 YENİ NESİL İŞ DÜNYASININ KODLARI? BURSA'DA KONUŞULDU TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, 'Yeni Nesil İş Dünyasının Kodları' konulu teknoloji zirvesi düzenledi.

10:24 Mark Zuckerberg'in serveti ne kadar? [2022 Güncel] 2022 yılında servetinin birçoğunu kaybeden Mark Zuckerberg'in toplam mal varlığı ne kadar? Dünyada kaçıncı sırada?

10:03 Hikmet Barutçugil'in "Dünya Çöl Olmasın" ebru sergisi TİEM'de açıldı "Barut" tekniğini ebru literatürüne kazandıran usta ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in sürdürülebilirlik temalı eserlerinin yer aldığı "Dünya Çöl Olmasın" sergisi sanatseverlerle buluştu.

10:48 Hopi, "7-Bites" NFT koleksiyonunun gelirini Teknolojide Kadın Derneği'ne bağışladı Hopi, ünlü rap sanatçısı Tepki ve Grafiti sanatçısı Highero imzası taşıyan "7-Bites" NFT isimli koleksiyonunun satışından elde ettiği geliri, teknoloji alanında kadın varlığını artırmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek amacıyla hareket eden Teknolojide Kadın Derneği'ne bağışladı.

10:34 İnovasyon Odaklı Kalkınmanın Sergilendiği Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de Sona Erdi İnovasyon odaklı kalkınmanın sergilendiği 24. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF) Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde sona erdi.

11:39 Ege Ekonomik Forum "Geleceğin Sinyalleri" temasıyla aralık ayında yapılacak İzmir'de bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Ege Ekonomik Forum'da küresel gelişmeler ışığında bölge ekonomisinin planlanmasına yönelik görüşlerin ele alınacağı belirtildi.

11:07 Yatırımcı rehberi (4) Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,34 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.

22:46 Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın potansiyelini kullanmak istiyor Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinden para kazanmak istediğini açıkladı! İşte detaylar..

12:46 Justin Bieber üzgün! NFT pazarı çöküşe geçti Yayınlanan rapora göre ünlülerin de satın aldığı NFT koleksiyonları, ortalama yüzde 80 değer kaybı yaşadı.

16:29 İş insanı İsmail Sütyemez kimdir? Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı ve Vizyon Grup yöneticisi İsmail Sütyemez, firmalarıyla yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. İşte başarılı iş adamı hakkında bilinmeyenler...

14:59 Edirne İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyon toplantısı "metaverse" ortamında gerçekleştirildi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyon toplantısı "metaverse" (sanal evren) ortamında gerçekleştirildi.

12:47 Kütahya'da "Dijital Okuryazarlık Portalı" projesi semineri gerçekleştirildi Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı" Projesinin semineri düzenlendi.

15:14 Çin'deki Sanal Gerçeklik Endüstri Konferansında Toplam Değeri 10 Milyar Doları Aşan Sözleşme İmzalandı NANCHANG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da Pazar günü sona eren 2022 Dünya Sanal Gerçeklik (VR) Endüstrisi Konferansı'nda 71,67 milyar yuan (yaklaşık 10,11 milyar ABD doları) değerinde toplam 107 proje imzalandı.

10:46 Meta'da isyan ateşi: Zuckerberg ve metaverse hedefte! Metaverse projesi ile beraber Meta ismine geçerek yeni dünyanın kapılarını erken aralamak isteyen Zuckerberg istediğini bulamadı.

09:05 "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi" semineri gerçekleştirildi Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi"nin semineri düzenlendi.

12:33 Meslek liseliler sanal ortamda çalışma hayatına hazırlanıyor Hatay'da motorlu araçlar teknolojisi alanında okuyan lise öğrencileri, arızaların tespit ve tamir süreciyle ilgili derslerde öğrendikleri bilgileri sanal gerçeklik gözlüğüyle aldıkları eğitimde pekiştiriyor.

10:59 Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz" Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, TOGG ve Avalanche işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu", "Dijital Türkiye...

10:17 Vali Köşger'den İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne davet İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bilişim, yazılım, teknoloji gibi alanlara meraklı gençler ile bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri, 15-16 Kasım'da yapılacak İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne (TECH İZMİR) davet etti.

10:03 ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU 2053 YILINA KADAR 198 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANINI TAMAMLADIK Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu -DIGIATHON 2022 Yarışması açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme yatırım planını...

12:32 Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak.