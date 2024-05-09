NEVÜ'de 'Metaverse ve Yapay Zeka' Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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NEVÜ'de 'Metaverse ve Yapay Zeka' Konulu Konferans Düzenlendi

NEVÜ\'de \'Metaverse ve Yapay Zeka\' Konulu Konferans Düzenlendi

NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yazılım ve İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen konferansta Araştırmacı, Yazar ve Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak 'Metaverse ve Yapay Zeka' konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Koçak, Metaverse ve yapay zeka üzerine çalışmalarını anlattı ve Metaverse'nin farklı alanlardaki kullanım örneklerini paylaştı.

09.05.2024 10:09
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Yazılım ve İnovasyon Kulübü tarafından Araştırmacı, Yazar ve Türkiye Düşünce Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Koçak'ın davetli konuşmacı olarak yer aldığı 'Metaverse ve Yapay Zeka' konulu konferans düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu'nda düzenlenen programa; NEVÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Çatak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, NEVÜ Yazılım ve İnovasyon Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Sema Atasever, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Metaverse (Sanal Evren) ve yapay zeka üzerine yaptığı çalışmaları, yazılım teknolojileri ihraç eden firma girişimi hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Taşkın Koçak, Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality(AR), Sanal Gerçeklik (Virtual Reality (VR) gibi kavramlar odağında yükselen Metaverse'ün tarihini ve nasıl bir deneyim olacağını anlattı. Metaverse'nin günümüzün bir gerçeği ve vazgeçilmezi olduğunu ve Metaverse ile ilgili hazırlıkların yapılması gerektiğinin altını çizen Koçak, yapay zekayı "insanın zeki çocuğu" olarak tanımlayarak gelecekteki toplumsal ilişkileri ve teknolojiye bilinçli entegrasyonun önemine vurgu yaptı.

Metaverse evrenlerinin İnternet, Web 3.0, XR (VR, AR, MR) ve Yapay zeka unsurlarından oluştuğunu belirten Koçak konuşmasında eğitim, sosyal, eğlence, turizm, spor, iş dünyası, sanayi, finans ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda Metaverse kullanımıyla ilgili örnekler verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NEVÜ'de 'Metaverse ve Yapay Zeka' Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika

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