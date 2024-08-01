Meta, metaverse alanında zarar etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Yapay Zeka

Meta, metaverse alanında zarar etmeye devam ediyor

Meta, metaverse alanında zarar etmeye devam ediyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde Meta, metaverse girişimlerine devam ederek 4,5 milyar dolar daha kaybetti ve toplam zararı neredeyse 60 milyar dolara ulaştı. Buna rağmen, şirketin gelirleri yüzde 22 artış göstererek 49 milyar dolara yükseldi ve yapay zeka inovasyonlarına yapılan yatırımlarla dikkat çekti. Meta AI'nin gelecekteki başarıları ve akıllı teknoloji ürünlerindeki ilerlemeler, yatırımcıların ve teknoloji tutkunlarının gözünü kamaştırmaya devam ediyor.

01.08.2024 14:59
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Meta, 2024'ün ikinci çeyreğinde metaverse girişimlerinde büyük kayıplar yaşamaya devam ederken, diğer alanlarda rekor gelir elde etti. Şirket, Reality Labs üzerinden metaverse projelerine 4,5 milyar dolar daha yatırım yaparak toplam zararını 59,9 milyar dolara yükseltirken, yapay zeka ve popüler uygulamalarıyla 13,5 milyar dolarlık kâr açıkladı. Mark Zuckerberg, Meta AI'nin geleceğine dair iddialı açıklamalarda bulunurken, şirketin yapay zeka yatırımlarını artırma planları dikkat çekti.

Meta, Yapay Zeka Ve Metaverse'de Büyük Hamleler Yapmayı Sürdürüyor

Mark Zuckerberg'in liderliğindeki Meta Platforms, 2024'ün ikinci çeyreğinde metaverse girişimleri için kayıp yaşamaya devam etti. Şirket, Reality Labs aracılığıyla metaverse projelerine 4,5 milyar dolar daha yatırım yaparak, 2019'dan bu yana toplam zararını 59,9 milyar dolara çıkardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Meta'nın geçen yıla göre yüzde 22 artışla 49 milyar dolarlık gelir elde ettiği ve bunun şirket tarihinin en yüksek ikinci çeyrek geliri olduğu belirtildi. Ayrıca şirket, 13,5 milyar dolarlık kâr açıkladı. Bu başarıda, yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemeler ile Threads ve WhatsApp gibi uygulamaların büyümesi etkili oldu.

Zuckerberg, yapay zeka yatırımlarının olumlu sonuçlar vermeye başladığını ve Meta AI'nin 2024 sonuna kadar dünyanın en çok tercih edilen yapay zeka asistanı olma hedefine ilerlediğini vurguladı. 2022 Eylül'ünde piyasaya sürülen Ray-Ban Meta AI akıllı gözlüklerin satışlarının iyi gittiğini belirten Zuckerberg, şirketin açık kaynak yapay zeka modellerindeki gelişmelerden de memnun olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Meta, yapay zeka araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmak için 2025'te sermaye harcamalarını artırmayı planlıyor. Facebook'un yaşlı kullanıcılara hitap ettiği yönündeki algıya rağmen Meta'nın finans müdürü Susan Li, genç kullanıcıların Facebook Marketplace'e ilgisinin arttığını belirtti.

Meta'nın metaverse operasyonlarını yöneten Reality Labs bölümü, ikinci çeyrekte 353 milyon dolarlık satış gerçekleştirmesine karşın, 4,5 milyar dolar zarar açıkladı. Li, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanındaki ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle Reality Labs'in işletme kayıplarının önümüzdeki dönemlerde de artmasını beklediklerini söyledi. Bu doğrultuda, Meta'nın metaverse ekosistemini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceği ifade edildi.

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