Starbucks Metaverse Programı Sonlandırılıyor

Starbucks'ın Metaverse programı, mevcut sadakat programının bir uzantısı olarak, müşterilerin metaverse'deki "Yolculuklar"ı tamamlayarak ödül kazanmalarını sağlıyordu. Starbucks, dijital sınırları zorlamak için giriştiği metaverse macerasını bu ayın sonunda durduruyor.
Starbucks Metaverse'den çekiliyor
2022'de başlatılan Starbucks Odyssey, müşterilerin belirli görevleri tamamlayarak hem sanal hem gerçek dünyada ödüller kazanmalarını sağlayan bir programdı. Müşteriler, bu görevleri tamamlayarak kazandıkları NFT'leri toplayabiliyor, alıp satabiliyor ve ek faydalar elde edebiliyorlardı.
Program, Starbucks çalışanları veya diğer sanatçılar tarafından yaratılan sanat eserlerine dayanıyordu. Starbucks, programın sona ermesinin ardından müşterilere, özellikle Rewards (sadakat programı) üyelerine yönelik yeni iletişim yolları aramayı planlıyor.
Starbucks'tan NFT hamlesi! İşte yeni sadakat programı
Programın kapanışının, şirketin programı geliştirmeye devam ederken bir sonraki adımlara hazırlanmak için olduğu belirtiliyor. Starbucks, metaverse'de yerini almış birçok markadan sadece biriydi. Wendy's ve Chipotle gibi restoran zincirleri de metaverse'de dijital kamplar kurmuştu.
Wendy's, sanal Wendy's restoranı ve mini oyunlar sunarken, Chipotle Roblox üzerinde ücretsiz burrito teklifleri yapmıştı. Starbucks'ın metaverse'den çekilme kararı, diğer markaların benzer dijital girişimlerini ve metaverse'nin gelecekteki sadakat programlarına olan duruşunu da etkileyecektir.
Starbucks'ın metaverse programını kapatma kararı, dijital evrende markaların karşılaştığı zorlukları ve gerçek dünyadaki sadakat programlarının daha etkili olabileceği fikrini öne çıkarıyor. Bu gelişme, metaverse'nin iş dünyasında nasıl bir yer edineceği ve diğer markaların dijital evrende nasıl bir varlık göstereceği konusunda önemli bir gösterge.
Sizce Starbucks'ın bu adımı, diğer şirketlerin dijital stratejileri üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Starbucks Metaverse Programı Sonlandırılıyor - Son Dakika
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