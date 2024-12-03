Dev spor giyim markasından beklenmedik NFT kararı

Kripto Para

Nike'ın bünyesindeki NFT inovasyon lideri RTFKT, Ocak 2025'te faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Şirket, kapanış öncesi özel bir koleksiyon sunacak ve bir dijital miras projesi başlatacak. Bu stratejik adımlar, şirketin metaverse ve sanal ürünler pazarındaki etkileyici yolculuğunu taçlandıracak.

NFT Pazarı Rekor Kırarken Dev Şirketin Sürpriz Hamlesi

Spor giyim devi Nike'ın 2021'de bünyesine kattığı dijital ayakkabı üreticisi RTFKT, önümüzdeki yıl Ocak ayında faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Şirket, veda niteliğindeki son hamlesinde, yenilenmiş web sitesinin yanı sıra 'BLADE DROP' adını verdiği özel bir koleksiyon hazırlığında olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından kısa bir süre önce paylaşım yapan RTFKT yönetimi, markanın yenilikçi mirasını yaşatmak amacıyla planladıkları bu son adımların "kültürel bir devrim" yaratacağını öne sürdü.

2016'da kuruluşundan bu yana teknoloji odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken RTFKT, kripto para alanının önde gelen yatırımcılarından Andreessen Horowitz'in de aralarında bulunduğu kaynaklardan 8 milyon dolarlık yatırım almayı başarmıştı. Nike'ın şirketi satın alması, o dönem metaverse dünyasındaki etkinliğini artırma hedefinin somut bir adımı olarak değerlendirilmişti.

RTFKT'nin dijital ürün portföyünde yer alan MNLTH ve CloneX Mintvial projeleri, sırasıyla 16,4 ve 13,9 milyon dolarlık gelir elde ederek şirketin başarı hanesine önemli rakamlar yazdırmıştı.

Kapanma kararı, NFT pazarının Kasım ayında son altı ayın zirvesi olan 562 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşmasına rağmen geldi. Sektör, yıllık bazda 9,9 milyar dolara yaklaşan satış rakamlarıyla 2023'ün performansını şimdiden geride bıraktı.

Nike, 2023'ün Haziran ayında yaptığı açıklamada, spor ayakkabı talebindeki düşüşe dikkat çekerek gelecek yıl için gelir beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.