Son Dakika Nft Haberleri

- 01.02.2023 01 Şub 12:14 Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT açık artırması, YeniLig yarışması ve çekiliş
Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg'un Şubat ayında ön satışa sunulacağı açıklanmıştı. Togg, ön satışın nasıl gerçekleşeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.
- 30.01.2023 30 Oca 19:18 NFT sektöründen hatırı sayılır bir para kazanan Cem Yılmaz, yeni eserlerini görücüye çıkardı
Son yılların popüler dijital pazarlama uygulaması NFT sektöründe birçok eserini satarak 2 milyon 940 bin lira gelir elde eden komedyen Cem Yılmaz, yeni eserlerini de satışa sundu.
- 16.01.2023 16 Oca 12:57 Mücevher tasarım yarışmasının yarı finalistleri belli oldu
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Mücevher Tasarım Yarışması'nda yarı finalistler belirlendi.
- 07.01.2023 07 Oca 09:26 CES 2023'e ev sahipliği yapan Las Vegas havadan görüntülendi
ABD'nin Las Vegas kenti, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e (Consumer Electronics Show) ev sahipliği yapıyor.
- 01.01.2023 01 Oca 05:22 NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri
NFT geleceğinde neler olacak? 2022 yılında rekor kayıplar yaşayan NFT dünyası, gözünü 2023'e çevirmiş durumda.
- 20.12.2022 20 Ara 13:22 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 6 aylık görev dönemini değerlendirdi (3)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi.
- 20.12.2022 20 Ara 01:16 023'te Öne Çıkacak 5 Blockchaın Mesleği
Blockchain teknolojisi, gösterdiği gelişimle birlikte her geçen gün daha fazla sektöre hitap ediyor.
- 15.12.2022 15 Ara 11:56 Bakan Karaismailoğlu ".tr Ağ Bilgi Sistemi TRABİS"in tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nden (TRABİS) önce belgeli olarak tahsis edilen "com.tr", "org.tr" ve "net.tr" uzantılı alan adlarının belgesiz şekilde tahsis edilmeye başlandığını belirterek, "Böylece alan adı tahsis işlemi de kolaylaştırılmış oldu.
- 10.12.2022 10 Ara 15:22 Binance öğrencilere Web 3.0 öğretecek!
Binance Türkiye, finansal okuryazarlık bilincinin artırılması amacıyla başlattığı seminer serisine bu kez Web 3.0 ile devam ediyor.
- 10.12.2022 10 Ara 15:22 Coin Yakımı Nedir? Coin Burn hakkında her şey!
Coin yakımı bir kripto para biriminin kasıtlı olarak dolaşımdan kaldırmak için kullanılamayan bir cüzdan adresine gönderilmesidir.
- 08.12.2022 08 Ara 11:47 Merkeziyetsiz kripto borsalarında günlük işlem hacmi 5 milyar dolar seviyesine ulaştı
Dünyanın en büyük merkezi kripto para borsalarından biri, geçtiğimiz haftalarda çökerek milyarlarca dolarlık zarara sebep oldu.
- 27.11.2022 27 Kas 00:24 Kripto paralarda yeni dolandırıcılık! Bu mesaja dikkat
Yeni bir MetaMask dolandırıcılığı ortaya çıktı. Hackerlar, MetaMask yetkilisi gibi görünen e-postalar atıyor.
- 18.11.2022 18 Kas 12:46 Justin Bieber üzgün! NFT pazarı çöküşe geçti
Yayınlanan rapora göre ünlülerin de satın aldığı NFT koleksiyonları, ortalama yüzde 80 değer kaybı yaşadı.
- 17.11.2022 17 Kas 11:07 Kaspersky uzmanları kimlik avı web sitelerini inceledi
Kaspersky uzmanları, dünya çapındaki kullanıcıların kimlik ve bankacılık verilerini çalmak üzere tasarlanmış Dünya Kupası ile ilgili kimlik avı web sitelerini inceledi.
- 12.11.2022 12 Kas 10:59 Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz"
Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, TOGG ve Avalanche işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu", "Dijital Türkiye...
- 04.11.2022 04 Kas 06:11 Arsa kapma yarışı: Metaverse yatırımları kumar mı?
Şirketler, spekülatörler ve bireyler sanal gerçeklik dünyasından yer kapmak için geçen yıl neredeyse 2 milyar dolar harcadılar.
- 03.11.2022 03 Kas 11:10 Blokzinciri saldırıları 9 ayda 2,3 milyar dolar kayba neden oldu
Arka arkaya yaşanan saldırı ve dolandırıcılık olayları blokzinciri teknolojilerinin güvenliğini tartışmaya açarken, Blokzinciri Güvenlik İttifakı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bulgularını yayımladı.
- 02.11.2022 02 Kas 18:41 Twitter'da Elon Musk dönemi! Neler değişecek?
Elon Musk, Twitter'ı rekor sayılabilecek bir fiyata satın aldı. Şimdiden büyük değişimler yaşayan uygulamanın geleceği nasıl olacak?
- 27.10.2022 27 Eki 17:47 AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yaptı (2)
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "dijital telif hakları" düzenlemesi çalışmalarında da öncülük etmeyi bir görev bildiklerini belirterek, Türk hukuk sisteminde bu konuda bir çalışma yapılmasının zaruret olduğunu söyledi.
- 26.10.2022 26 Eki 12:04 Karaman haberi... Karaman'da öğrencilere NFT eğitimi
Karaman haberlerine göre Karaman'da öğrencilere NFT eğitimiKARAMAN Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik Merkezinde dijital mülkiyet ve koleksiyonculuk gibi olgulara yeni boyutlar kazandıran NFT (Nitelikli Fikri Tapu) eğitimi verilmeye başlandı.
- 21.10.2022 21 Eki 20:41 Telegram'da kripto para ile kullanıcı adı devri!
Telegram, kullanıcı adlarının kripto paralar aracılığı ile açık artırmaya sunulması için bir çalışma yürüttüğü açıkladı.
- 19.10.2022 19 Eki 12:59 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber güvenlik için çözümün, güvenlik temelli bir tasarım modelinin benimsenmesi, kullanıcıların dijital okuryazarlığının, farkındalığının artırılması ve "sanal evrende", insani değerlerin dijital ikizinin oluşturulmasından...
- 01.10.2022 01 Eki 12:08 "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu
Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" sona erdi.
- 29.09.2022 29 Eyl 00:14 NFT balonu patladı! Neredeyse tüm satışlar durdu
NFT satışları dibi gördü. Yapılan son araştırmalara göre NFT pazarı dokuz ay içerisinde yüzde 97 değer kaybetti.
- 15.09.2022 15 Eyl 13:09 Madencilik bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem!
Bir süredir gündemde olan Ethereum 2.0 güncellemesi nihayet gerçekleşti. Haberimizde yeni güncellemeyle bizleri nelerin beklediğine değindik.
- 09.09.2022 09 Eyl 11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan şimdi de kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında" dedi.
- 31.08.2022 31 Ağu 11:43 Dijital sanat eserlerine ve NFT teknolojisine ilgi artıyor
Blok zincir teknolojisiyle popüler hale gelen dijital sanat eserleri, sanatçıların ve sanatseverlerin gözdesi haline geldi.
- 10.08.2022 10 Ağu 10:24 Blokzinciri tabanlı oyun sayısı bin 800'ü aştı
Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan (play to earn | P2E) gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor.
- 21.07.2022 21 Tem 10:45 5 kripto paradan dördü yüzde 90'dan fazla değer kaybetti
Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan "kripto kışı", piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti.
- 18.07.2022 18 Tem 21:01 Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı
Rusya kripto para ile ödeme yapılmasını yasakladı. Putin'in imzaladığı son yasa taslağı, ülkede sadece rubleye izin veriyor.
- 04.07.2022 04 Tem 10:59 İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi
İngiliz ordusunun Twitter ve Youtube hesaplarının hacklendiği ortaya çıktı.
- 03.07.2022 03 Tem 01:54 Servetinin yarısını kaybeden Zuckerberg, kriptodan umudunu kesti
Meta, kripto para cüzdan uygulaması Novi'nin fişini çekiyor. Novi, Meta'nın kripto para konusundaki son projesiydi.
- 15.06.2022 15 Haz 23:43 Bill Gates'ten, Elon Musk'ı kızdıracak açıklama: Aptallar teorisi!
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, kripto para yatırımcılarını kızdıracak bir açıklama ile gündeme geldi.
- 14.06.2022 14 Haz 11:42 Uzmanlar uyardı: Android'deki bu uygulamaları hemen kaldırın
Android'deki zararlı uygulamalar için yeni bir liste yayınlandı. Farklı kategorilerdeki bu uygulamaların yapabilecekleri göz korkutuyor.
- 13.06.2022 13 Haz 15:16 Bitci'nin Türk sporuna desteği devam ediyor
Bugüne kadar Türkiye'de 13 farklı spor takımı ve federasyon ile fan token projesi geliştiren Bitci, son 1.5 yıllık dönemde söz konusu organizasyonlara 140 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağladı.
- 07.06.2022 07 Haz 06:13 Web3 Nedir ve Nasıl Çalışacak?
Web 3.0, blok zinciri üzerine kurulu merkezi olmayan bir internet vaat ediyor. Gelecek yıllarda web'e nasıl erişebileceğiniz konusunda bu terimler koleksiyonunun anlamı şudur.
- 30.05.2022 30 May 20:39 ICRYPEX Model Portföy ile kripto yatırımınızın kar oranını yükseltin!
ICRYPEX, Model Portföy ile kripto para yatırımcılarının risklerini düşürüyor ve olası kaybı minimuma indirgiyor. Peki bu sistem nedir?
- 29.05.2022 29 May 16:16 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Metaverse yakın zamanda siber suçların cirit attığı bir yer olacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Metaverse yakın zamanda siber suçların cirit attığı bir yer olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Herkesin eğlenceden ibaret gördüğü Metaverse de siber suçların adeta cirit attığı bir yer olacak yakın zamanda" dedi.
- 29.05.2022 29 May 14:37 Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği 29 Mayıs'ın tarih açılıp tarih kapatılan gün olarak bilindiğini belirterek "Bizim de 29 Mayıs'ımız tarihimizi unutmadan, siber alemde olacak.
- 29.05.2022 29 May 08:39 CoinDesk Türkiye'den Metaverse etkinliği
CoinDesk Türkiye teknoloji dünyasında son dönemin gözdesi olan Metaverse konusunda ülkemizde önemli bir etkinliğe imza atıyor.
- 27.05.2022 27 May 22:39 FTX TR, listelediği STEP ile işlem yapanlar için ödül havuzunu duyurdu!
Global kripto para borsası FTX, ülkemizde FTX TR ismiyle faaliyet göstermeye başladı. İşte şirketin kullanıcılarına sunduğu avantajlar.
- 21.05.2022 21 May 20:37 Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu NFT dünyasında!
19 Mayıs'ta bir etkinlikte masa tenisi oynayan Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu, NFT olarak kendisine hediye edildi.
- 20.05.2022 20 May 12:37 Cumhurbaşkanı'ndan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı bir program sırasında kripto para üzerine yöneltilen soruya yanıt verdi.
- 18.05.2022 18 May 15:39 Z Kuşağı kripto para ve NFT bağımlısı mı oldu?
Kolay para kazanmanın cazibesi gençleri kimi zaman riskli yatırımlara sürükleyebiliyor.
- 15.05.2022 15 May 18:04 BLOKZİNCİR, NFT, METAVERSE TEMALI PROJELERİYLE KIYASIYA YARIŞTILAR
TÜRKİYE Açık Kaynak Platformu, son dönemlerde teknoloji alanında sıklıkla gündeme gelen Blokzincir, NFT ve Metaverse alanlarında 'Hackathon' (Siber Maraton) düzenledi.
- 14.05.2022 14 May 18:27 Fatura kabarıyor: Instagram'ın cep yakan abonelik özelliği Türkiye'de
Sosyal medya platformu Instagram, Ocak ayında test etmeye başladığı abonelik özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu.
- 13.05.2022 13 May 10:27 Meta'dan isim değişikliği: Bir uygulamanın daha üstü çizildi
Facebook'un yerel ödeme hizmeti Meta Pay olarak yeniden adlandırıldı. Meta Pay nedir ve ne işe yarıyor? İşte detaylar.
- 12.05.2022 12 May 16:27 Türk sanatçı İrfan Önürmen'in NFT'leri New York'ta sanatseverlerle buluşacak
Türk sanatçı İrfan Önürmen, NFT teknolojisini sanat dünyasıyla buluşturuyor. İşte NFTulle koleksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler.
- 12.05.2022 12 May 13:26 Kripto cüzdanlara yönelik yeni oltalama dolandırıcılığına dikkat
Bitdefender Tehdit Laboratuvarı, kripto cüzdanlarına yönelik yeni bir kimlik avı saldırısına karşı uyardı.
- 07.05.2022 07 May 04:27 Ünlü moda markası kripto paralar ile ödemelere yeşil ışık yaktı!
Ünlü moda markası Gucci tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, bazı mağazalarında kripto paralar ile ödeme kabul edecek.