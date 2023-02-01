Son Dakika Nft Haberleri

12:14 Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT açık artırması, YeniLig yarışması ve çekiliş Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg'un Şubat ayında ön satışa sunulacağı açıklanmıştı. Togg, ön satışın nasıl gerçekleşeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

19:18 NFT sektöründen hatırı sayılır bir para kazanan Cem Yılmaz, yeni eserlerini görücüye çıkardı Son yılların popüler dijital pazarlama uygulaması NFT sektöründe birçok eserini satarak 2 milyon 940 bin lira gelir elde eden komedyen Cem Yılmaz, yeni eserlerini de satışa sundu.

12:57 Mücevher tasarım yarışmasının yarı finalistleri belli oldu Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Mücevher Tasarım Yarışması'nda yarı finalistler belirlendi.

09:26 CES 2023'e ev sahipliği yapan Las Vegas havadan görüntülendi ABD'nin Las Vegas kenti, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e (Consumer Electronics Show) ev sahipliği yapıyor.

05:22 NFT balonu patladı mı? İşte 2023 tahminleri NFT geleceğinde neler olacak? 2022 yılında rekor kayıplar yaşayan NFT dünyası, gözünü 2023'e çevirmiş durumda.

13:22 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 6 aylık görev dönemini değerlendirdi (3) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi.

01:16 023'te Öne Çıkacak 5 Blockchaın Mesleği Blockchain teknolojisi, gösterdiği gelişimle birlikte her geçen gün daha fazla sektöre hitap ediyor.

11:56 Bakan Karaismailoğlu ".tr Ağ Bilgi Sistemi TRABİS"in tanıtım töreninde konuştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nden (TRABİS) önce belgeli olarak tahsis edilen "com.tr", "org.tr" ve "net.tr" uzantılı alan adlarının belgesiz şekilde tahsis edilmeye başlandığını belirterek, "Böylece alan adı tahsis işlemi de kolaylaştırılmış oldu.

15:22 Binance öğrencilere Web 3.0 öğretecek! Binance Türkiye, finansal okuryazarlık bilincinin artırılması amacıyla başlattığı seminer serisine bu kez Web 3.0 ile devam ediyor.

15:22 Coin Yakımı Nedir? Coin Burn hakkında her şey! Coin yakımı bir kripto para biriminin kasıtlı olarak dolaşımdan kaldırmak için kullanılamayan bir cüzdan adresine gönderilmesidir.

11:47 Merkeziyetsiz kripto borsalarında günlük işlem hacmi 5 milyar dolar seviyesine ulaştı Dünyanın en büyük merkezi kripto para borsalarından biri, geçtiğimiz haftalarda çökerek milyarlarca dolarlık zarara sebep oldu.

00:24 Kripto paralarda yeni dolandırıcılık! Bu mesaja dikkat Yeni bir MetaMask dolandırıcılığı ortaya çıktı. Hackerlar, MetaMask yetkilisi gibi görünen e-postalar atıyor.

12:46 Justin Bieber üzgün! NFT pazarı çöküşe geçti Yayınlanan rapora göre ünlülerin de satın aldığı NFT koleksiyonları, ortalama yüzde 80 değer kaybı yaşadı.

11:07 Kaspersky uzmanları kimlik avı web sitelerini inceledi Kaspersky uzmanları, dünya çapındaki kullanıcıların kimlik ve bankacılık verilerini çalmak üzere tasarlanmış Dünya Kupası ile ilgili kimlik avı web sitelerini inceledi.

10:59 Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz" Bakan Karaismailoğlu: "Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz" Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, TOGG ve Avalanche işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu", "Dijital Türkiye...

06:11 Arsa kapma yarışı: Metaverse yatırımları kumar mı? Şirketler, spekülatörler ve bireyler sanal gerçeklik dünyasından yer kapmak için geçen yıl neredeyse 2 milyar dolar harcadılar.

11:10 Blokzinciri saldırıları 9 ayda 2,3 milyar dolar kayba neden oldu Arka arkaya yaşanan saldırı ve dolandırıcılık olayları blokzinciri teknolojilerinin güvenliğini tartışmaya açarken, Blokzinciri Güvenlik İttifakı yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bulgularını yayımladı.

18:41 Twitter'da Elon Musk dönemi! Neler değişecek? Elon Musk, Twitter'ı rekor sayılabilecek bir fiyata satın aldı. Şimdiden büyük değişimler yaşayan uygulamanın geleceği nasıl olacak?

17:47 AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yaptı (2) Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "dijital telif hakları" düzenlemesi çalışmalarında da öncülük etmeyi bir görev bildiklerini belirterek, Türk hukuk sisteminde bu konuda bir çalışma yapılmasının zaruret olduğunu söyledi.

12:04 Karaman haberi... Karaman'da öğrencilere NFT eğitimi Karaman haberlerine göre Karaman'da öğrencilere NFT eğitimiKARAMAN Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik Merkezinde dijital mülkiyet ve koleksiyonculuk gibi olgulara yeni boyutlar kazandıran NFT (Nitelikli Fikri Tapu) eğitimi verilmeye başlandı.

20:41 Telegram'da kripto para ile kullanıcı adı devri! Telegram, kullanıcı adlarının kripto paralar aracılığı ile açık artırmaya sunulması için bir çalışma yürüttüğü açıkladı.

12:59 15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, siber güvenlik için çözümün, güvenlik temelli bir tasarım modelinin benimsenmesi, kullanıcıların dijital okuryazarlığının, farkındalığının artırılması ve "sanal evrende", insani değerlerin dijital ikizinin oluşturulmasından...

12:08 "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" sona erdi.

00:14 NFT balonu patladı! Neredeyse tüm satışlar durdu NFT satışları dibi gördü. Yapılan son araştırmalara göre NFT pazarı dokuz ay içerisinde yüzde 97 değer kaybetti.

13:09 Madencilik bitiyor mu? Ethereum'da yeni dönem! Bir süredir gündemde olan Ethereum 2.0 güncellemesi nihayet gerçekleşti. Haberimizde yeni güncellemeyle bizleri nelerin beklediğine değindik.

11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan şimdi de kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında" dedi.

11:43 Dijital sanat eserlerine ve NFT teknolojisine ilgi artıyor Blok zincir teknolojisiyle popüler hale gelen dijital sanat eserleri, sanatçıların ve sanatseverlerin gözdesi haline geldi.

10:24 Blokzinciri tabanlı oyun sayısı bin 800'ü aştı Blokzinciri teknolojisiyle oluşturulan kripto para birimlerinin, NFT'lerin ve metaverse'ün de dahil olduğu sektör, oyna-kazan (play to earn | P2E) gibi ekonomi modelleriyle etki alanını her geçen gün artırıyor.

10:45 5 kripto paradan dördü yüzde 90'dan fazla değer kaybetti Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan "kripto kışı", piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti.

21:01 Bir ülke daha kripto paraları yasakladığını açıkladı Rusya kripto para ile ödeme yapılmasını yasakladı. Putin'in imzaladığı son yasa taslağı, ülkede sadece rubleye izin veriyor.

10:59 İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları hacklendi İngiliz ordusunun Twitter ve Youtube hesaplarının hacklendiği ortaya çıktı.

01:54 Servetinin yarısını kaybeden Zuckerberg, kriptodan umudunu kesti Meta, kripto para cüzdan uygulaması Novi'nin fişini çekiyor. Novi, Meta'nın kripto para konusundaki son projesiydi.

11:42 Uzmanlar uyardı: Android'deki bu uygulamaları hemen kaldırın Android'deki zararlı uygulamalar için yeni bir liste yayınlandı. Farklı kategorilerdeki bu uygulamaların yapabilecekleri göz korkutuyor.

15:16 Bitci'nin Türk sporuna desteği devam ediyor Bugüne kadar Türkiye'de 13 farklı spor takımı ve federasyon ile fan token projesi geliştiren Bitci, son 1.5 yıllık dönemde söz konusu organizasyonlara 140 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağladı.

06:13 Web3 Nedir ve Nasıl Çalışacak? Web 3.0, blok zinciri üzerine kurulu merkezi olmayan bir internet vaat ediyor. Gelecek yıllarda web'e nasıl erişebileceğiniz konusunda bu terimler koleksiyonunun anlamı şudur.

20:39 ICRYPEX Model Portföy ile kripto yatırımınızın kar oranını yükseltin! ICRYPEX, Model Portföy ile kripto para yatırımcılarının risklerini düşürüyor ve olası kaybı minimuma indirgiyor. Peki bu sistem nedir?

16:16 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Metaverse yakın zamanda siber suçların cirit attığı bir yer olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Metaverse yakın zamanda siber suçların cirit attığı bir yer olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Herkesin eğlenceden ibaret gördüğü Metaverse de siber suçların adeta cirit attığı bir yer olacak yakın zamanda" dedi.

14:37 Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği 29 Mayıs'ın tarih açılıp tarih kapatılan gün olarak bilindiğini belirterek "Bizim de 29 Mayıs'ımız tarihimizi unutmadan, siber alemde olacak.

08:39 CoinDesk Türkiye'den Metaverse etkinliği CoinDesk Türkiye teknoloji dünyasında son dönemin gözdesi olan Metaverse konusunda ülkemizde önemli bir etkinliğe imza atıyor.

22:39 FTX TR, listelediği STEP ile işlem yapanlar için ödül havuzunu duyurdu! Global kripto para borsası FTX, ülkemizde FTX TR ismiyle faaliyet göstermeye başladı. İşte şirketin kullanıcılarına sunduğu avantajlar.

20:37 Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu NFT dünyasında! 19 Mayıs'ta bir etkinlikte masa tenisi oynayan Cumhurbaşkanı'nın raket tutuşu, NFT olarak kendisine hediye edildi.

12:37 Cumhurbaşkanı'ndan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı bir program sırasında kripto para üzerine yöneltilen soruya yanıt verdi.

18:04 BLOKZİNCİR, NFT, METAVERSE TEMALI PROJELERİYLE KIYASIYA YARIŞTILAR TÜRKİYE Açık Kaynak Platformu, son dönemlerde teknoloji alanında sıklıkla gündeme gelen Blokzincir, NFT ve Metaverse alanlarında 'Hackathon' (Siber Maraton) düzenledi.

10:27 Meta'dan isim değişikliği: Bir uygulamanın daha üstü çizildi Facebook'un yerel ödeme hizmeti Meta Pay olarak yeniden adlandırıldı. Meta Pay nedir ve ne işe yarıyor? İşte detaylar.

13:26 Kripto cüzdanlara yönelik yeni oltalama dolandırıcılığına dikkat Bitdefender Tehdit Laboratuvarı, kripto cüzdanlarına yönelik yeni bir kimlik avı saldırısına karşı uyardı.