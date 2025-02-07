Sony'nin ilk müzik NFT koleksiyonu piyasaya sürüldü - Son Dakika
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Kripto Para

Sony'nin ilk müzik NFT koleksiyonu piyasaya sürüldü

Sony\'nin ilk müzik NFT koleksiyonu piyasaya sürüldü

Teknoloji devi Sony'nin Blockchain platformu Soneium, kripto plak şirketi Coop Records ile iş birliği yaparak ilk müzik NFT koleksiyonunu tanıttı. Tokyo merkezli prodüktör NUU$HI'nin yayınlanmamış müziklerinden oluşan koleksiyon, Soneium'un NFT platformu Sonova'da 2,11 dolar fiyatla erişime açıldı.

07.02.2025 16:57
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Ethereum (ETH) Layer 2 ağı Soneium'un ana ağda faaliyete geçmesinin ardından gerçekleşen bu iş birliği, müzik endüstrisinde adil gelir dağıtımı sorununa Blockchain tabanlı çözümler sunmayı hedefliyor. Topluluk sahipliğindeki Coop Records'un 600'den fazla şarkıyı zincir içine taşıma başarısı, bu iş birliğinin potansiyelini ortaya koyuyor.

Ethereum Layer 2 Ağı Soneium Müzik NFT'lerini Başlattı

Sony Block Solutions Labs'in Singapur merkezli birimi tarafından geliştirilen Soneium, yaratıcı içerik üreticileri için fikri hakların korunması ve adil kar paylaşımı mekanizmaları sunuyor. Platform, 14 Ocak 2025'te faaliyete geçti.

22 dakika uzunluğundaki müzik NFT'si, 0,000777 ETH değeriyle piyasaya sunuldu. Lansman sonrası ilk saatlerde 644 adet NFT basıldı.

Soneium platformu, kısa sürede 248.000'den fazla hesaba ve 1,9 milyon toplam adrese ulaştı. Coop Records kurucusu Cooper Turley, kripto dünyasının artık uygulamalara odaklandığını ve token merkezli yapıların yaratıcılar için yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Sony Music Group bünyesinde Columbia Records ve RCA Records gibi büyük plak şirketleri bulunmasına rağmen bu şirketlerle Soneium arasında henüz bir iş birliği bulunmuyor.

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Son Dakika Kripto Para Sony'nin ilk müzik NFT koleksiyonu piyasaya sürüldü - Son Dakika

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