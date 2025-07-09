GameSquare Ethereum stratejisiyle borsa rekoru kırdı

Şirket rezervlerinde Bitcoin hakimiyetine karşı Ethereum'u tercih eden firmalar artmaya devam ediyor. GameSquare Holdings bu trendin son örneğini olarak konumlanırken, yatırımcılar şirketin kripto para stratejisini pozitif karşıladı. Medya ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketin bu hamlesi, geleneksel firmaların kripto para varlıklarını hazine stratejilerine nasıl entegre ettiğinin dikkat çekici bir örneğini oluşturuyor.

GameSquare Hisseleri Nasdaq'ta Yüzde 60 Sıçrama Yaptı

GameSquare Holdings (GAME) hisse senedi fiyatı salı günü Nasdaq'ta neredeyse yüzde 60 yükseldi. Google Finance verilerine göre GAME yüzde 58,76 yükselerek 1,54 dolardan kapandı ve mesai sonrası işlemlerde ek olarak yüzde 6,49 kazandı.

Şirket salı günü 8,42 milyon adi hisse senedinin halka arzını hisse başına 0,95 dolardan duyurdu. Beklenen gelir yaklaşık 8 milyon dolar olacak. GameSquare ayrıca aracı kuruluşu Lucid Capital Markets'e halka arzla aynı fiyattan ilave olarak 1,26 milyon hisse satın alma hakkı verdi.

Açıklama göre şirket, gelirleri yeni Ethereum tabanlı mali yönetim sistemini başlatmak için kullanmayı planlıyor. Hazine, ortaklık yatırım firması Dialectic'in platformu Medici üzerinde kurulacak ve GameSquare'in söylediğine göre yüzde 8 ila 14 getiri hedefliyor.

GameSquare'in yönetim kurulu zaman içinde aşamalı yatırımlar temelinde 100 milyon dolara kadar ETH tahsisini onayladı. Şirket operasyonel iş için yeterli işletme sermayesi tutacağını belirtti.

Potansiyel olarak stablecoinler ve NFT'ler kullanarak Ethereum ekosistemi içinde ek getiri üreten stratejiler dahil edilebilir.

Bitcoin ile kurumsal hazineler oluşturmaya çalışan şirketler arasında, bazıları ikinci en büyük kripto para olan Ethereum biriktirmeyi tercih etti. Bu haftanın başında ortaklık pazarlama şirketi ve Ethereum hazine firması SharpLink Gaming, 205,634 ETH tuttuğunu açıkladı.