NFT satışları rekor kırarak 574 milyon dolara ulaştı

Kripto para piyasasının öne çıkan başlıklarından NFT'ler, Temmuz 2025'te rekor seviyelere yaklaştı. Satış hacmi 574 milyon dolara ulaşırken, işlem başına ortalama değer son altı ayın zirvesini gördü. Ethereum tabanlı koleksiyonlar pazarın liderliğini sürdürürken, alıcı-satıcı dinamiklerinde de dikkat çekici değişimler yaşandı.

NFT Piyasasında Temmuz Ayı Rüzgârı

Temmuz 2025'te NFT piyasası hareketli bir dönemden geçti. Aylık satış hacmi, haziran ayına göre yüzde 47,6 artarak 574 milyon dolar seviyesine yükseldi ve yılın ocak ayından sonraki en yüksek rakamına ulaştı. Ocak ayında kaydedilen rekor satış hacmi ise 678,9 milyon dolar idi.

Toplam işlem sayısı bu dönemde yüzde 9 düşüşle beş milyona gerilese de NFT başına ortalama satış değeri 113,08 dolara çıkarak son altı ayın en iyi seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcıların daha yüksek değerli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

Benzersiz alıcı sayısı temmuzda yüzde 17 azalarak 713 binin altına inerken, benzersiz satıcı sayısı yüzde 9 artışla 405 bin seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlara göre, alıcıların azalması ve işlem başına tutarın artması pazarda konsolidasyon eğilimine işaret ediyor; yani daha az sayıda katılımcı daha büyük işlemler gerçekleştiriyor.

Piyasa analizlerine göre, NFT sektörünün toplam piyasa değeri ise temmuz sonunda yüzde 21 artışla 8 milyar doları aştı. Ethereum Blockchain ağını, 275,6 milyon dolarlık satış hacmiyle liderliğini sürdürüp son 30 günde yüzde 56 büyüme kaydetti. Bitcoin ve Polygon ağları ise sırasıyla 74,3 milyon dolar ve 71,6 milyon dolarlık satış hacmine ulaştı. Aynı dönemde Cardano, yüzde 102'lik büyüme oranıyla dikkatleri üzerine çekti.

Temmuz ayında Ether fiyatı da güçlü bir artış göstererek 3.900 doların üstüne tırmandı. Bu yükseliş, Ethereum tabanlı NFT koleksiyonlarında da büyük değer artışı sağladı. En yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 koleksiyonun tamamı Ethereum ağı üzerinde yer aldı. CryptoPunks koleksiyonu 69,2 milyon dolar, Pudgy Penguins ise 55,5 milyon dolarlık işlemle ön plana çıktı. Polygon tabanlı Courtyard NFT'leri ise 23,8 milyon dolarlık hacimle üçüncü sırada yer aldı. Koleksiyon bazında ise Pudgy Penguins, temmuz ayında yüzde 65,44'lük taban fiyat artışıyla rakiplerini geride bıraktı.

Diğer taraftan, Solana Blockchain ağındaki NFT satışları yüzde 8 artış gösterirken, Polygon ve BNB Chain'de sırasıyla yüzde 51,1 ve yüzde 54'lük düşüş kaydedildi.

NFT piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yüksek değerli varlıklara olan ilginin arttığını ve alıcı profilinde seçiciliğin öne çıktığını gösteriyor. Ethereum tabanlı koleksiyonlar ise piyasada başı çekmeye devam ediyor.