NFT satışları rekor kırarak 574 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

NFT satışları rekor kırarak 574 milyon dolara ulaştı

NFT satışları rekor kırarak 574 milyon dolara ulaştı
31.07.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz 2025'te NFT satışları yüzde 47,6 artışla 574 milyon dolara yükselerek yılın en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. Ethereum tabanlı koleksiyonlar ve değerli NFT'lere olan ilgi dikkat çekiyor.

Kripto para piyasasının öne çıkan başlıklarından NFT'ler, Temmuz 2025'te rekor seviyelere yaklaştı. Satış hacmi 574 milyon dolara ulaşırken, işlem başına ortalama değer son altı ayın zirvesini gördü. Ethereum tabanlı koleksiyonlar pazarın liderliğini sürdürürken, alıcı-satıcı dinamiklerinde de dikkat çekici değişimler yaşandı.

NFT Piyasasında Temmuz Ayı Rüzgârı

Temmuz 2025'te NFT piyasası hareketli bir dönemden geçti. Aylık satış hacmi, haziran ayına göre yüzde 47,6 artarak 574 milyon dolar seviyesine yükseldi ve yılın ocak ayından sonraki en yüksek rakamına ulaştı. Ocak ayında kaydedilen rekor satış hacmi ise 678,9 milyon dolar idi.

Toplam işlem sayısı bu dönemde yüzde 9 düşüşle beş milyona gerilese de NFT başına ortalama satış değeri 113,08 dolara çıkarak son altı ayın en iyi seviyesine ulaştı. Bu artış, yatırımcıların daha yüksek değerli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

Benzersiz alıcı sayısı temmuzda yüzde 17 azalarak 713 binin altına inerken, benzersiz satıcı sayısı yüzde 9 artışla 405 bin seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlara göre, alıcıların azalması ve işlem başına tutarın artması pazarda konsolidasyon eğilimine işaret ediyor; yani daha az sayıda katılımcı daha büyük işlemler gerçekleştiriyor.

Piyasa analizlerine göre, NFT sektörünün toplam piyasa değeri ise temmuz sonunda yüzde 21 artışla 8 milyar doları aştı. Ethereum Blockchain ağını, 275,6 milyon dolarlık satış hacmiyle liderliğini sürdürüp son 30 günde yüzde 56 büyüme kaydetti. Bitcoin ve Polygon ağları ise sırasıyla 74,3 milyon dolar ve 71,6 milyon dolarlık satış hacmine ulaştı. Aynı dönemde Cardano, yüzde 102'lik büyüme oranıyla dikkatleri üzerine çekti.

Temmuz ayında Ether fiyatı da güçlü bir artış göstererek 3.900 doların üstüne tırmandı. Bu yükseliş, Ethereum tabanlı NFT koleksiyonlarında da büyük değer artışı sağladı. En yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 koleksiyonun tamamı Ethereum ağı üzerinde yer aldı. CryptoPunks koleksiyonu 69,2 milyon dolar, Pudgy Penguins ise 55,5 milyon dolarlık işlemle ön plana çıktı. Polygon tabanlı Courtyard NFT'leri ise 23,8 milyon dolarlık hacimle üçüncü sırada yer aldı. Koleksiyon bazında ise Pudgy Penguins, temmuz ayında yüzde 65,44'lük taban fiyat artışıyla rakiplerini geride bıraktı.

Diğer taraftan, Solana Blockchain ağındaki NFT satışları yüzde 8 artış gösterirken, Polygon ve BNB Chain'de sırasıyla yüzde 51,1 ve yüzde 54'lük düşüş kaydedildi.

NFT piyasasında yaşanan bu gelişmeler, yüksek değerli varlıklara olan ilginin arttığını ve alıcı profilinde seçiciliğin öne çıktığını gösteriyor. Ethereum tabanlı koleksiyonlar ise piyasada başı çekmeye devam ediyor.

Kripto Para, Ethereum, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para NFT satışları rekor kırarak 574 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
09:39
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
09:35
Meteoroloji uzmanı tarih verdi İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
09:24
Bahçeli’nin araba hediye ettiği isim zorda Konkordato ilan etti
Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
09:20
Şaka ölümle bitti 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
Şaka ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
09:03
Bu kadarını kimse beklemiyordu Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 21:52:19. #7.13#
SON DAKİKA: NFT satışları rekor kırarak 574 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.