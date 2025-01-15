NFT piyasasındaki işlem hacmi tarihi düşüşte - Son Dakika
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NFT piyasasındaki işlem hacmi tarihi düşüşte

NFT piyasasındaki işlem hacmi tarihi düşüşte

Blockchain analitik platformu DappRadar'ın yeni raporu, NFT piyasasının 2024'te yüzde 19'luk düşüşle 13,7 milyar dolarlık işlem hacmine gerilediğini ortaya koydu. NFT satış sayıları da yüzde 18 azalarak 49,8 milyona düştü. Bu rakamlar, 2020'den bu yana görülen en düşük seviyelere karşılık geliyor.

15.01.2025 15:31
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NFT ekosistemi 2024'te önemli bir dönüşüm deneyimledi. Pudgy Penguins gibi projeler fiziksel dünya entegrasyonuyla başarı yakalarken, bir zamanların güçlü ismi Yuga Labs koleksiyonları değer kaybetti. Bu durum, NFT'lerin değerinin sadece dijital varlık olmaktan çıkıp, gerçek dünya uygulamalarıyla ölçülmeye başlandığını gösteriyor.

NFT Pazarındaki İşlem Hacmi 13,7 Milyar Dolara Düştü

NFT piyasası 2024'te dalgalı bir seyir kaydetti. İlk çeyrekte işlem hacimleri 5,3 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4'lük bir artışa denk geliyordu.

Üçüncü çeyrekte işlem hacmi 1,5 milyar dolara kadar geriledi. Son çeyrekte ise 2,6 milyar dolara çıktı. Bu performans, 2022'deki 57,2 milyar dolarlık zirve seviyesinin oldukça altında kaldı.

Pudgy Penguins, taban fiyatında yüzde 114'lük artış yakaladı etti. Proje, Walmart ve Selfridges gibi büyük perakendecilerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle dikkat çekti. Bu başarı, NFT projelerinin gerçek dünya uygulamalarıyla değer yaratabileceğini kanıtladı.

Kripto Para, Blockchain, NFT, Son Dakika

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