Binance NFT hizmetini kapatıyor - Son Dakika
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Binance NFT hizmetini kapatıyor

Binance NFT hizmetini kapatıyor
03.06.2026 15:29
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Kripto para borsası Binance, merkezi NFT hizmetini 4 Temmuz 2026 itibarıyla kapatıyor. Kullanıcıların aktarılabilir varlıklarını bu tarihe kadar Binance Wallet'a ya da uyumlu bir harici cüzdana transfer etmeleri gerekiyor. Son tarihin ardından bu varlıklara erişim kalıcı olarak kapanacak.

Borsa, gün içinde yayımladığı duyuruda NFT'lerin kapatılmasını resmî açıklamada "geliştirme" olarak nitelendirdi. 4 Temmuz Türkiye saati ile 02:59 itibarıyla transfer edilmemiş NFT'ler Binance Exchange platformunda erişilemez hale gelecek. Binance Academy kursları bünyesinde verilen ders tamamlama sertifikaları gibi aktarılamayan NFT'ler de aynı tarihten itibaren ulaşılamaz olacak. Borsa, bu sertifika sahiplerine PDF formatında yedek belge göndereceğini duyurdu.

BİNANCE KULLANICILARA BİR AY SÜRE TANIDI

Erken geçişi teşvik etmek amacıyla Binance, CR7 dışındaki NFT'lerini BNB Smart Chain veya Ethereum üzerinden Binance Wallet'a aktaran ilk 100 bin kullanıcıya 3 ila 17 Haziran tarihleri arasında çekim ücreti iadesi yapacak. Her hak kazanan hesaba, zincir üzeri bir işlemin yaklaşık maliyetine karşılık gelen 1 USDC yatırılacak. Ödemeler 3 Temmuz'a kadar tamamlanacak. CR7 NFT sahipleri için ayrı bir iade penceresi de geçerli olacak. 4 Temmuz 02:59 TSİ itibarıyla BNB Smart Chain üzerinde gerçekleştirilen çekimler iade kapsamına girecek, ödemeler ise 19 Temmuz'a kadar hesaplara yansıyacak.

NFT PİYASASINDA DURGUNLUK SÜRÜYOR

Bu adım, Binance'in NFT sektöründeki geri çekilme sürecine yeni bir halka ekliyor. Borsa, Nisan 2024'te Bitcoin Ordinals desteğini sona erdirmiş, Eylül 2023'te ise NFT pazaryerinden Polygon Blockchain ağını çıkarmıştı.

Genel piyasa verileri de bu çekilmenin zeminini ortaya koyuyor. Tüm zincirlerdeki toplam NFT işlem hacminin 2025'te yıllık yaklaşık 5,5 milyar dolar düzeyinde kaldığı tahmin ediliyor. Bu rakam, 2022 zirvesindeki 50 milyar dolarlık hacmin yüzde onunun gerisinde kalıyor. 2025'in son çeyreğinde hacim 1,25 milyar dolara indi ve önceki çeyreğe kıyasla yüzde 28 geriledi.

Yalnızca aralık ayında gerçekleşen işlem hacmi 303 milyon dolar olarak ölçüldü. Aynı dönemde Nifty Gateway, Kraken NFT ve X2Y2 tamamen kapandı. Sektör araştırmaları da NFT pazar yeri hacimlerinin 2026'da gerilemeye devam edeceğini öngörüyor.

Kripto Para, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance NFT hizmetini kapatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance NFT hizmetini kapatıyor - Son Dakika
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