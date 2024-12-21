Google, Birleşik Krallık'taki kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor - Son Dakika
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Google, Birleşik Krallık'taki kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor

Google, Birleşik Krallık\'taki kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor

Google, Birleşik Krallık'taki kripto para reklamcılığında önemli bir değişikliğe gidiyor. Ocak 2025'ten itibaren kripto borsaları ve yazılım cüzdanlarının reklamları için Birleşik Krallık Finansal Düzenleme Otoritesi (FCA) kaydını zorunlu tutan teknoloji devi, donanım cüzdanları için daha esnek kurallar belirliyor.

21.12.2024 13:16
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Kripto para dünyasında düzenleyici denetimin artması yönündeki global eğilim, Google'ın yeni politikasıyla yeni bir boyut kazanıyor. Birleşik Krallık'ta kripto reklamcılığını sıkı kurallara bağlayan şirket, yerel finansal otoritelerin kontrolünü güçlendirirken, benzer uygulamaların diğer ülkelerde de yaygınlaşmasının önünü açıyor.

Google'dan Kripto Reklam Kurallarında Yeni Dönem

Google'ın yeni reklam politikası, kripto para piyasasında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren Birleşik Krallık'ta kripto borsaları ve yazılım cüzdanları için reklam vermek isteyen şirketlerin FCA kaydı zorunlu tutulacak.

Düzenleme kapsamında donanım cüzdanları için farklı kurallar uygulanacak. Google, kripto paralar, NFT'ler veya diğer dijital varlıkların özel anahtarlarını saklayan donanım cüzdanlarının reklamlarına, alım-satım gibi ek hizmetler sunmamaları şartıyla izin verecek.

Şirket, tüm reklam verenlerin hedef aldıkları bölgelerdeki yerel yasalara uymasını şart koşuyor. Bu politika değişikliği, kripto ekosisteminde düzenleyici kurumların artan denetimini yansıtıyor.

FCA'nın son dönemde Solana tabanlı bir memecoin projesine karşı yaptığı uyarı, düzenleyici kurumun yetkisiz kripto tanıtımlarına karşı tutumunu ortaya koyuyor.

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Son Dakika Kripto Para Google, Birleşik Krallık'taki kripto para reklamlarına düzenleme getiriyor - Son Dakika

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